Биография Дмитрия Язова

В 1942 году окончил Московское военное училище имени Верховного Совета РСФСР, в 1956 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 1967 году – Военную академию Генерального штаба.

В ноябре 1941 года был призван на военную службу, был участником Великой Отечественной войны. С июля 1942 года по май 1945 года командовал взводом на Волховском и Ленинградском фронтах.

После окончания Великой Отечественной войны Язов был слушателем курсов усовершенствования офицеров пехоты Ленинградского военного округа, командовал ротой, занимал посты заместителя командира мотострелкового батальона, командира мотострелкового батальона, начальника полковой школы, был старшим офицером управления боевой подготовки Ленинградского военного округа.

С августа 1961 года – командир мотострелкового полка.

С сентября 1962 по октябрь 1963 года выполнял задачи особой важности на Кубе в ходе операции "Анадырь" во время Карибского кризиса.

С декабря 1963 года был заместителем, с июня 1964 года – начальником отдела планирования управления боевой подготовки военного округа.

В 1967-1971 годах – командир мотострелковой дивизии.

В 1971-1973 годах – командир армейского корпуса.

С 1973 по 1974 год – командующий армией.

В 1974-1976 годах – начальник управления Главного управления кадров Министерства обороны.

В 1976-1979 годах – первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа.

С января 1979 года занимал пост командующего Центральной группой войск, с февраля 1979 года – уполномоченного правительства СССР по делам пребывания советских войск в Чехословацкой Социалистической Республике.

В 1980-1984 годах – командующий войсками Среднеазиатского округа.

В 1984-1987 годах – командующий войсками Дальневосточного военного округа.

С января по май 1987 года являлся заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров Министерства обороны СССР.

С мая 1987 по август 1991 года Дмитрий Язов занимал пост министра обороны СССР. В этот период под его руководством был осуществлен организованный вывод советских войск с территории Афганистана. В 1990 году Язову было присвоено звание маршала Советского Союза.

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года Дмитрий Язов поддержал ГКЧП и стал одним из его членов. 22 августа 1991 года после роспуска ГКЧП Язов был арестован по обвинению в измене Родине. В тот же день он был освобожден от должности министра. Содержался сначала в СИЗО, затем в тюрьме "Матросская тишина".

26 января 1993 года Язов был освобожден, а 23 февраля 1994 года – амнистирован

7 февраля 1994 года он был уволен в отставку из рядов Вооруженных сил.

С июля 1998 года являлся главным военным советником Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ, после чего ушел на пенсию, занимался общественной работой.

В 2000-2010 годах Язов возглавлял комитет памяти маршала Советского Союза Г.К. Жукова. В последующие годы входил в президиум комитета.

С 2008 года занимал должность генерального инспектора Министерства обороны РФ.

27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными Дмитрия Язова по делу о событиях 1991 года, когда в ходе столкновений в Вильнюсе у телебашни погибли 14 человек

Язов, как бывший министр обороны, был заочно обвинен судом Литвы в преступлениях против человечности и военных правонарушениях и осужден на десять лет тюремного заключения.

Язов написал ряд книг, а также мемуары "Удары судьбы".

Он был награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, "За службу Родине в ВС СССР" III степени. Он был кавалером многих иностранных орденов.

В 2020 году за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи Язов получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени , а также как участнику Великой Отечественной войны ему была вручена юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Дмитрий Язов был почетным гражданином Омской области. В городе Омске установлен его бюст.