Язов посвятил жизнь службе Отечеству, заявил Мишустин

"Всю свою жизнь Дмитрий Тимофеевич посвятил службе Отечеству. В 17 лет он ушел добровольцем на фронт, мужественно сражался за родину. Не раз проявлял героизм. Уже после окончания войны Дмитрий Тимофеевич отдал все свои силы, опыт и знания развитию Вооруженных сил, повышению боеготовности войск, укреплению обороноспособности нашей страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.