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Жириновский предсказал трибунал над виновными в развале СССР
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что все виновные в развале СССР обязательно предстанут перед судом, и отметил, что в ближайшее десятилетие может... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T23:20
2020-08-19T23:20
лдпр
леонид кравчук
дмитрий язов
михаил горбачев
владимир жириновский
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> считает, что все виновные в развале <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> обязательно предстанут перед судом, и отметил, что в ближайшее десятилетие может состояться московский трибунал по этому вопросу."Я думаю, суд будет над ними над всеми, если они еще будут живы, в ближайшие пять-десять лет обязательно состоится московский трибунал над всеми саботажниками, всеми разрушителями СССР 91 года", - сказал он в эфире радиостанции "<a href="https://radiokp.ru/podcast/predystoriya-mysli-fakty-suzhdeniya/15439" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>".По мнению политика, в проигрыше <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_komitet_po_chrezvychajjnomu_polozheniju_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">ГКЧП</a> и последующем развале Советского Союза виновны первый президент СССР <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Горбачев</a>, начальник 5-го управления КГБ СССР Филипп Бобков и министр обороны СССР <a href="http://ria.ru/person_JAzov_Dmitrijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Язов</a>. Кроме того, по мнению политика, к ответственности можно привлечь первого президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Кравчука</a>.
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лдпр, леонид кравчук, дмитрий язов, михаил горбачев, владимир жириновский, ссср, общество

Жириновский предсказал трибунал над виновными в развале СССР

23:20 19.08.2020
3304
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что все виновные в развале СССР обязательно предстанут перед судом, и отметил, что в ближайшее десятилетие может состояться московский трибунал по этому вопросу.
"Я думаю, суд будет над ними над всеми, если они еще будут живы, в ближайшие пять-десять лет обязательно состоится московский трибунал над всеми саботажниками, всеми разрушителями СССР 91 года", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По мнению политика, в проигрыше ГКЧП и последующем развале Советского Союза виновны первый президент СССР Михаил Горбачев, начальник 5-го управления КГБ СССР Филипп Бобков и министр обороны СССР Дмитрий Язов. Кроме того, по мнению политика, к ответственности можно привлечь первого президента Украины Леонида Кравчука.
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ЛДПРЛеонид КравчукДмитрий ЯзовМихаил ГорбачевВладимир ЖириновскийСССРОбщество
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