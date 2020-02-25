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Омский губернатор назвал маршала Язова человеком-легендой
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РИА Новости

Омский губернатор назвал маршала Язова человеком-легендой

12:00 25.02.2020
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© РИА Новости / Вячеслав РуновМинистр обороны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов на военном параде на Красной площади
Министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов на военном параде на Красной площади
© РИА Новости / Вячеслав Рунов
Министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов на военном параде на Красной площади. Архивное фото
ОМСК, 25 фев – РИА Новости. Глава Омской области Александр Бурков выразил соболезнования в связи со смертью уроженца Омской области и последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова, сообщается на сайте правительства Омской области.
Язов скончался 25 февраля в Москве на 96-м году жизни после продолжительной болезни.
Дмитрий Язов
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"Жизнь Дмитрия Тимофеевича – образец честного и беззаветного служения своему народу и Отечеству. Вместе с последним маршалом Советского Союза ушла целая эпоха. Жители Омской области гордились своим земляком и героем. Для нас Дмитрий Тимофеевич был человеком–легендой. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах!", - цитирует губернатора Омской области Александра Буркова пресс-служба регионального правительства.
Дмитрий Язов родился в деревне Язово Омской губернии 8 ноября 1924 года. С мая 1987 по август 1991 года занимал пост министра обороны СССР. 28 апреля 1990 года Дмитрию Язову присвоено звание маршала Советского Союза. Он стал последним советским военачальником, получившим это высшее воинское звание.
Министр обороны СССР Дмитрий Язов
10:01
Биография Дмитрия Язова
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Умер Дмитрий ЯзовДмитрий ЯзовАлександр БурковОмская областьОбщество
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