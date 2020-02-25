Омский губернатор назвал маршала Язова человеком-легендой

"Жизнь Дмитрия Тимофеевича – образец честного и беззаветного служения своему народу и Отечеству. Вместе с последним маршалом Советского Союза ушла целая эпоха. Жители Омской области гордились своим земляком и героем. Для нас Дмитрий Тимофеевич был человеком–легендой. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах!", - цитирует губернатора Омской области Александра Буркова пресс-служба регионального правительства.