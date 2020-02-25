Фотограф Брежнева рассказал о встречах с маршалом Язовым

"По моим наблюдениям, был очень положительный человек. Так сказать, не солдафонистость была в нем, а человечность больше. Иногда с военным встречаешься, все от него крики. А здесь человек очень положительный в этом плане. И с сослуживцами со своими, и с нами, журналистами, и вообще не было с его стороны какого-то отчуждения", - рассказал Мусаэльян.