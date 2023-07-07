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Умер бывший первый замглавкома ВВС СССР Борис Корольков

Умер бывший первый замглавкома ВВС СССР Борис Корольков - РИА Новости, 07.07.2023

Умер бывший первый замглавкома ВВС СССР Борис Корольков

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВВС ССР и начальник Военно-воздушной академии имении Гагарина (1988-1996) генерал-полковник Борис Корольков... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:14

2023-07-07T18:14

2023-07-07T18:14

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Бывший первый заместитель главнокомандующего ВВС ССР и начальник Военно-воздушной академии имении Гагарина (1988-1996) генерал-полковник Борис Корольков скончался в Москве на 87-м году жизни, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин. "Вчера на 87-м году жизни скончался заслуженный военный лётчик, бывший первый заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами СССР, бывший начальник военно-воздушной академии имени Гагарина, доктор военных наук, профессор генерал-полковник Корольков Борис Фёдорович. Об этом мне сегодня сообщила его супруга", - сказал Дерябин. Дерябин отметил, что решение о дате и месте захоронения будет принято позже. Борис Корольков родился в 1936 году в Белорецке (Башкирия), в 1955 году поступил в Чкаловское (Оренбургское) лётное училище по профилю "Истребительная авиация". В период с 1960 по 1965 годы служил в 24 воздушной армии, дислоцированной в ГДР. В конце 1970-х окончил Академию Генштаба ВВС СССР, за планирование воздушных операций советских ВВС в Афганистане был удостоен ордена Красного знамени. В 1985-1988 занимал должность первого заместителя главкома ВВС, которую покинул из-за конфликта с тогдашним министром обороны СССР Дмитрием Язовым. Как писал Корольков в своих мемуарах, в 1988 году, когда он исполнял обязанности главкома в Ейском лётном училище, случилась катастрофа: из-за попадания воды в топливо потерпел крушение самолёт Ан-12, 22 человека из 71 на борту погибли. Тогда Корольков заступился за лётчиков, за что вынужден был покинуть должность. С 1988 по 1996 год работал начальником Военно-воздушной академии имении Гагарина (Монино, Московская область).

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ссср, москва, белорецк, дмитрий язов, ан-12