Язова похоронят 28 февраля на военном мемориальном кладбище в Мытищах

Язов, по его информации, скончался в четыре часа ночи 25 февраля после продолжительной болезни. Ему было 95 лет.

"Похороны состоятся, скорее всего, через три дня — 28 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах", — сказал Дерябин.

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза.

В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже освобожден и амнистирован.

Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил и организованному выводу войск из Афганистана.

С января по май 1987 был заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров военного ведомства.

После войны был слушателем офицерских курсов. Позже закончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба.

В 1941 году Дмитрий Язов был призван на военную службу и ушел на Великую Отечественную войну.

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза.

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза.

В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже освобожден и амнистирован.

В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже освобожден и амнистирован.

Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил и организованному выводу войск из Афганистана.

Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил и организованному выводу войск из Афганистана.

С января по май 1987 был заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров военного ведомства.

С января по май 1987 был заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров военного ведомства.

После войны был слушателем офицерских курсов. Позже закончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба.

После войны был слушателем офицерских курсов. Позже закончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба.

В 1941 году Дмитрий Язов был призван на военную службу и ушел на Великую Отечественную войну.

В 1941 году Дмитрий Язов был призван на военную службу и ушел на Великую Отечественную войну.

В связи с кончиной Язова в Минобороны должна быть создана комиссия, которая займется организацией похорон, заявил собеседник агентства. По его словам, возглавит комиссию, скорее всего, сам министр или один из его замов.