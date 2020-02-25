В Госдуме отметили роль маршала Язова в воспитании молодежи

"Это не просто подвиг, это подвиг в долгие 1418 дней и ночей. Это подвиг, когда не только очистили от фашистской нечисти нашу родную землю, но и принесли свободу и независимость странам Европы. К сожалению об этом вкладе нашего советского народа в освобождение Европы они уже забывают, а ведь это тысячи жизней наших граждан", - отметил депутат.