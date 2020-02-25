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В Госдуме отметили роль маршала Язова в воспитании молодежи
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РИА Новости

В Госдуме отметили роль маршала Язова в воспитании молодежи

12:06 25.02.2020 (обновлено: 12:10 25.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир РодионовДмитрий Язов
Дмитрий Язов
© РИА Новости / Владимир Родионов
Дмитрий Язов. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Последний министр обороны СССР маршал Советского Союза Дмитрий Язов многое сделал для Вооруженных сил на этом посту, в том числе уделял много внимания воспитанию молодежи, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороны Андрей Красов.
Язов скончался 25 февраля в Москве на 96-м году жизни после продолжительной болезни.
"После войны он посвятил себя защите интересов Отечества, дошел до должности министра обороны, многое сделал для развития Вооруженных Сил будучи министром обороны, об этом тоже необходимо не забывать. Даже когда был в отставке, он много внимания уделял воспитанию подрастающего поколения", - сказал Красов.
Министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов на военном параде на Красной площади
12:00
Омский губернатор назвал маршала Язова человеком-легендой
Депутат выразил соболезнования всем родным, близким и тем, кто знал Дмитрия Язова. Красов напомнил, что маршал занимал пост министра в трудное для страны время – когда в результате "политических катаклизмов перестал существовать могучий СССР и отсоединились союзные республики, образовались 15 новых государств".
По словам Красова, Язов принадлежал великому поколению победителей, тех, кто на своих плечах вынес тяготы самой страшной войны в истории человечества – Великой Отечественной.
"Это не просто подвиг, это подвиг в долгие 1418 дней и ночей. Это подвиг, когда не только очистили от фашистской нечисти нашу родную землю, но и принесли свободу и независимость странам Европы. К сожалению об этом вкладе нашего советского народа в освобождение Европы они уже забывают, а ведь это тысячи жизней наших граждан", - отметил депутат.
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
© РИА Новости / Вячеслав Рунов

Будущий военачальник вырос в крестьянской семье в селе Язово Омской области.

Министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов на военном параде на Красной площади
1 из 12

Будущий военачальник вырос в крестьянской семье в селе Язово Омской области.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
© РИА Новости / Сергей Субботин

В 1941 году Дмитрий Язов был призван на военную службу и ушел на Великую Отечественную войну.

Кандидат на пост министра обороны СССР, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, генерал армиии Д.Т. Язов на первой сессии совместного заседания палат Верховного Совета СССР
2 из 12

В 1941 году Дмитрий Язов был призван на военную службу и ушел на Великую Отечественную войну.

© РИА Новости / Сергей Субботин
© РИА Новости / Дмитрий Донской

После войны был слушателем офицерских курсов. Позже закончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба.

Президент СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев (справа) и министр обороны СССР Дмитрий Язов (слева) на трибуне Мавзолея В. И. Ленина во время празднования 45-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
3 из 12

После войны был слушателем офицерских курсов. Позже закончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Савельев

В разное время руководил Центральной группой войск, командовал войсками Среднеазиатского округа и Дальневосточного военного округа.

Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР Язов Дмитрий Тимофеевич дает интервью французским корреспондентам
4 из 12

В разное время руководил Центральной группой войск, командовал войсками Среднеазиатского округа и Дальневосточного военного округа.

© РИА Новости / Савельев
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

В середине 1970-х работал в Главном управлении кадров Министерства обороны.

Дмитрий Тимофеевич Язов, министр обороны СССР, в президиуме совместного торжественного заседания ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященного 70-летию Октября
5 из 12

В середине 1970-х работал в Главном управлении кадров Министерства обороны.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

С января по май 1987 был заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров военного ведомства.

Президент России Владимир Путин поздравляет маршала Советского Союза, экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова
6 из 12

С января по май 1987 был заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров военного ведомства.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин

С мая 1987-го по август 1991 года Дмитрий Язов занимал пост министра обороны СССР.

Дмитрий Тимофеевич Язов, министр обороны СССР (справа) и Маргарет Тэтчер, бывший премьер-министр Великобритании
7 из 12

С мая 1987-го по август 1991 года Дмитрий Язов занимал пост министра обороны СССР.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил и организованному выводу войск из Афганистана.

Министр обороны СССР Дмитрий Язов на IV Съезде народных депутатов
8 из 12

Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил и организованному выводу войск из Афганистана.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Виктор Чернов

В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже освобожден и амнистирован.

Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов дает интервью
9 из 12

В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже освобожден и амнистирован.

© РИА Новости / Виктор Чернов
© РИА Новости / Владимир Родионов

После отставки занимал должность генерального инспектора Минобороны.

Министр обороны СССР генерал армии Дмитрий Язов
10 из 12

После отставки занимал должность генерального инспектора Минобороны.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Виктор Чернов

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза.

Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин и министр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич Язов на торжественной церемонии выпуска слушателей Военно-политической академии имени В.И. Ленина на Красной площади в Москве
11 из 12

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза.

© РИА Новости / Виктор Чернов
© РИА Новости / Алексей Бойцов

Дмитрия Язова похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов (справа) в зале заседаний
12 из 12

Дмитрия Язова похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

© РИА Новости / Алексей Бойцов
1 из 12

Будущий военачальник вырос в крестьянской семье в селе Язово Омской области.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
2 из 12

В 1941 году Дмитрий Язов был призван на военную службу и ушел на Великую Отечественную войну.

© РИА Новости / Сергей Субботин
3 из 12

После войны был слушателем офицерских курсов. Позже закончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
4 из 12

В разное время руководил Центральной группой войск, командовал войсками Среднеазиатского округа и Дальневосточного военного округа.

© РИА Новости / Савельев
5 из 12

В середине 1970-х работал в Главном управлении кадров Министерства обороны.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
6 из 12

С января по май 1987 был заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров военного ведомства.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 12

С мая 1987-го по август 1991 года Дмитрий Язов занимал пост министра обороны СССР.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
8 из 12

Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил и организованному выводу войск из Афганистана.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
9 из 12

В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже освобожден и амнистирован.

© РИА Новости / Виктор Чернов
10 из 12

После отставки занимал должность генерального инспектора Минобороны.

© РИА Новости / Владимир Родионов
11 из 12

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза.

© РИА Новости / Виктор Чернов
12 из 12

Дмитрия Язова похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

© РИА Новости / Алексей Бойцов
Он вспомнил и о том, как Язов будучи министром обороны в 1990-м году приезжал в Азербайджан и общался с военнослужащими, привлеченными к действиям, которые официально назывались "поддержание конституционного порядка". Красов тогда служил командиром взвода.
Дмитрий Язов
11:21
Фотограф Брежнева рассказал о встречах с маршалом Язовым
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