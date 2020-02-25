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https://ria.ru/20200225/1565164098.html
Язов до последних дней не сожалел об участии в ГКЧП, заявил Ивашов
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РИА Новости

Язов до последних дней не сожалел об участии в ГКЧП, заявил Ивашов

12:09 25.02.2020
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© РИА Новости / Сергей СубботинКандидат на пост министра обороны СССР, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, генерал армиии Д.Т. Язов на первой сессии совместного заседания палат Верховного Совета СССР
Кандидат на пост министра обороны СССР, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, генерал армиии Д.Т. Язов на первой сессии совместного заседания палат Верховного Совета СССР
© РИА Новости / Сергей Субботин
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Маршал Дмитрий Язов не сожалел о своем участии в Государственном комитете по чрезвычайному положению (ГКЧП), но считал, что тогда нужно было действовать по-другому, рассказал РИА Новости экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.
Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в Москве на 96-м году жизни. Он был последним из военачальников, кому было присвоено это воинское звание.
"Несколько раз беседовал с Дмитрием Язовым, он не отказывался от своего участия в ГКЧП, сожаления точно не было, но он говорил, что все должно было быть не так. Как именно, не рассказал", - сказал Ивашов
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Генерал добавил, что длительное время в должности управляющего делами Минобороны служил с маршалом Язовым, и это позволило в полной мере оценить масштаб личности, по его мнению – "это выдающийся человек, военачальник, настоящий русский солдат, который добился всего своим трудом".
"После ареста Язова лишили пенсии и любого дохода, тогда я его пригласил советником в главное управление международного военного сотрудничества. Более добросовестного подчиненного, чем бывший министр обороны, больше не встречал", - вспоминает Ивашов.
Дмитрий Язов
11:53Сказано в эфире
Историк: Язов никогда не терял веры в справедливость Скончался последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов. В эфире радио Sputnik историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын поделился воспоминаниями о фронтовике, бывшем министре обороны СССР.
"Язов был тринадцатым министром обороны Советского Союза, это был один из самых сложных периодов для армии. Ему приходилось проводить болезненное реформирование армии, которое скорее напоминало ломку и тяжелую перестройку. Процесс сопровождался тотальным сокращением Вооруженных сил и реализация договоров по сокращению стратегических вооружений. При этом силовые структуры подвергались мощной демонизации внутри и извне", - сказал он.
Ивашов уточнил, что во время своего руководства Минобороны Язов сделал ставку на поддержание порядка и дисциплины, "для него было главное, чтобы в мирное время не было гибели военнослужащих, за каждое ЧП он делал жесткий разнос".
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Умер Дмитрий ЯзовГосударственный комитет по чрезвычайному положению СССРДмитрий ЯзовЛеонид ИвашовМоскваРоссияОбщество
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