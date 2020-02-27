Посол Кубы напомнил об участии маршала Язова в Карибском кризисе

"Язов был очень близким и дорогим другом кубинского народа. Часть его обширного и богатого военного пути тесно связывала его с нашей родиной. Маршал в дни Карибского кризиса выполнял военный и интернациональный долг, в составе группировки советских войск защищал национальный суверенитет Кубы от внешних угроз", - заявил посол.