Путин выразил соболезнования родным и близким маршала Язова

Будущий военачальник вырос в крестьянской семье в селе Язово Омской области.
Будущий военачальник вырос в крестьянской семье в селе Язово Омской области.
В 1941 году Дмитрий Язов был призван на военную службу и ушел на Великую Отечественную войну.
В 1941 году Дмитрий Язов был призван на военную службу и ушел на Великую Отечественную войну.
После войны был слушателем офицерских курсов. Позже закончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба.
После войны был слушателем офицерских курсов. Позже закончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба.
В разное время руководил Центральной группой войск, командовал войсками Среднеазиатского округа и Дальневосточного военного округа.
В разное время руководил Центральной группой войск, командовал войсками Среднеазиатского округа и Дальневосточного военного округа.
В середине 1970-х работал в Главном управлении кадров Министерства обороны.
В середине 1970-х работал в Главном управлении кадров Министерства обороны.
С января по май 1987 был заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров военного ведомства.
С января по май 1987 был заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров военного ведомства.
С мая 1987-го по август 1991 года Дмитрий Язов занимал пост министра обороны СССР.
С мая 1987-го по август 1991 года Дмитрий Язов занимал пост министра обороны СССР.
Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил и организованному выводу войск из Афганистана.
Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил и организованному выводу войск из Афганистана.
В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже освобожден и амнистирован.
В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже освобожден и амнистирован.
После отставки занимал должность генерального инспектора Минобороны.
После отставки занимал должность генерального инспектора Минобороны.
Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза.
Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза.
Дмитрия Язова похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Дмитрия Язова похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Будущий военачальник вырос в крестьянской семье в селе Язово Омской области.
В 1941 году Дмитрий Язов был призван на военную службу и ушел на Великую Отечественную войну.
После войны был слушателем офицерских курсов. Позже закончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба.
В разное время руководил Центральной группой войск, командовал войсками Среднеазиатского округа и Дальневосточного военного округа.
В середине 1970-х работал в Главном управлении кадров Министерства обороны.
С января по май 1987 был заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров военного ведомства.
С мая 1987-го по август 1991 года Дмитрий Язов занимал пост министра обороны СССР.
Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил и организованному выводу войск из Афганистана.
В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже освобожден и амнистирован.
После отставки занимал должность генерального инспектора Минобороны.
Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза.
Дмитрия Язова похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.