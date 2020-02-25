Бастрыкин назвал маршала Язова человеком великой воли

Бастрыкин отметил, что всю жизнь Язов посвятил своей стране. "В 1941 году он, семнадцатилетний юноша, встал в ряды защитников отечества, прошел всю войну и после победы над гитлеровцами продолжил служить отчизне. Занимая высокие должности, возглавляя военные округа и министерство обороны, он пронес на своих плечах огромную ответственность за страну, неизменно проявляя в службе мужество, решительность, твердость характера и преданность родине", - написал Бастрыкин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".