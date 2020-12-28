Утраты 2020 года
Эннио Морриконе — композитор, сформировавший представление нескольких поколений кинозрителей о том, как должны звучать вестерны, автор 400 саундтреков, дважды лауреат "Оскара" и трижды — "Золотого глобуса" — умер в ночь на 6 июля в одной из римских клиник, куда попал после перелома шейки бедра. Чувствуя приближение смерти, 91-летний маэстро сам написал некролог. "Есть единственное соображение, которое вынуждает меня так проститься со всеми вами и провести похороны в приватной форме: я не хочу беспокоить", — говорилось в послании родственникам и друзьям. В последний путь Морриконе проводили под музыку, которую он написал к фильму "Миссия".
Эннио Морриконе — композитор, сформировавший представление нескольких поколений кинозрителей о том, как должны звучать вестерны, автор 400 саундтреков, дважды лауреат "Оскара" и трижды — "Золотого глобуса" — умер в ночь на 6 июля в одной из римских клиник, куда попал после перелома шейки бедра. Чувствуя приближение смерти, 91-летний маэстро сам написал некролог. "Есть единственное соображение, которое вынуждает меня так проститься со всеми вами и провести похороны в приватной форме: я не хочу беспокоить", — говорилось в послании родственникам и друзьям. В последний путь Морриконе проводили под музыку, которую он написал к фильму "Миссия".
Почетный президент Пушкинского музея Ирина Александровна Антонова ушла из жизни 30 ноября из-за проблем с сердцем, которые усугубил коронавирус. Антонова была подлинным символом ГМИИ, который возглавляла с февраля 1961-го по июль 2013 года. Под ее руководством музей превратился в важнейший культурный центр и завоевал широкое международное признание. Она привезла в Москву "Джоконду", полотна Пикассо и Шагала, организовала проекты "Москва — Париж", "Москва — Берлин" и первую большую ретроспективу Тышлера. Фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", созданный Ириной Александровной вместе с музыкантом, стал легендарным.
Почетный президент Пушкинского музея Ирина Александровна Антонова ушла из жизни 30 ноября из-за проблем с сердцем, которые усугубил коронавирус. Антонова была подлинным символом ГМИИ, который возглавляла с февраля 1961-го по июль 2013 года. Под ее руководством музей превратился в важнейший культурный центр и завоевал широкое международное признание. Она привезла в Москву "Джоконду", полотна Пикассо и Шагала, организовала проекты "Москва — Париж", "Москва — Берлин" и первую большую ретроспективу Тышлера. Фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", созданный Ириной Александровной вместе с музыкантом, стал легендарным.
"А вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко. Он не летит. То есть он летит — но сам по себе и плюет на вас. Поэтому надо быть легким и независимым". Михаил Жванецкий — сатирик, чьи миниатюры давно разошлись на цитаты и афоризмы, — ушел из жизни 6 ноября в возрасте 86 лет. Аркадий Райкин, который в свое время взял молодого автора в театр завлитом, дал творчеству Жванецкого идеальную характеристику: "умение улавливать фантастичность действительности". Теперь тайну этого искусства хранит потертый кожаный портфель писателя, с которым тот неизменно появлялся на сцене.
"А вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко. Он не летит. То есть он летит — но сам по себе и плюет на вас. Поэтому надо быть легким и независимым". Михаил Жванецкий — сатирик, чьи миниатюры давно разошлись на цитаты и афоризмы, — ушел из жизни 6 ноября в возрасте 86 лет. Аркадий Райкин, который в свое время взял молодого автора в театр завлитом, дал творчеству Жванецкого идеальную характеристику: "умение улавливать фантастичность действительности". Теперь тайну этого искусства хранит потертый кожаный портфель писателя, с которым тот неизменно появлялся на сцене.
Писатель и политик Эдуард Лимонов ушел из жизни 17 марта в возрасте 77 лет. Он ворвался в литературу со скандальным романом "Это я, Эдичка". Взлет пришелся на период эмиграции. Но богемная жизнь оказалась литератору чужда, он был не из тех, кто сидит в уютных кабинетах и придумывает синтетические тексты в удобном кресле. Лимонов жаждал бунта и революции, улица и горячие головы были его стихией. Когда стало возможно, он восстановил советское гражданство и вернулся на родину. Участвовал в событиях 1993 года, сотрудничал с оппозиционной прессой, основал собственную партию (впоследствии запрещенную), воевал в Югославии, в последние годы страстно поддерживал Донбасс.
Писатель и политик Эдуард Лимонов ушел из жизни 17 марта в возрасте 77 лет. Он ворвался в литературу со скандальным романом "Это я, Эдичка". Взлет пришелся на период эмиграции. Но богемная жизнь оказалась литератору чужда, он был не из тех, кто сидит в уютных кабинетах и придумывает синтетические тексты в удобном кресле. Лимонов жаждал бунта и революции, улица и горячие головы были его стихией. Когда стало возможно, он восстановил советское гражданство и вернулся на родину. Участвовал в событиях 1993 года, сотрудничал с оппозиционной прессой, основал собственную партию (впоследствии запрещенную), воевал в Югославии, в последние годы страстно поддерживал Донбасс.
Экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов умер 29 ноября от коронавируса на 75-м году жизни. Академик внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России. В историю РАН вошли его труды по созданию научных основ защиты космического аппарата при реализации международного проекта "Вега" — изучению кометы Галлея.
Экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов умер 29 ноября от коронавируса на 75-м году жизни. Академик внес фундаментальный вклад в развитие импульсной физики плазмы, физики экстремальных состояний вещества, энергетики, космической физики, ракетной техники. Результаты его работ имели важное значение для обеспечения обороноспособности России. В историю РАН вошли его труды по созданию научных основ защиты космического аппарата при реализации международного проекта "Вега" — изучению кометы Галлея.
Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался после службы. Ему был 51 год. Отец Всеволод был энергичным человеком и никогда не жаловался на здоровье. Днем 26 января он поднялся на колокольню, после чего ему стало плохо. Прихожане помогли настоятелю спуститься и сесть на скамейку рядом с храмом. Вскоре после этого он потерял сознание. Чаплин был глубоко преданным Церкви человеком и привел к вере многих людей. Работе в синодальных учреждениях священник отдал более 30 лет. В 1985 году он пришел в издательский совет Московского патриархата, затем продолжил трудиться в отделе внешних церковных связей. В 2009-2015 годах возглавлял отдел Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом, где и стал широко известен.
Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался после службы. Ему был 51 год. Отец Всеволод был энергичным человеком и никогда не жаловался на здоровье. Днем 26 января он поднялся на колокольню, после чего ему стало плохо. Прихожане помогли настоятелю спуститься и сесть на скамейку рядом с храмом. Вскоре после этого он потерял сознание. Чаплин был глубоко преданным Церкви человеком и привел к вере многих людей. Работе в синодальных учреждениях священник отдал более 30 лет. В 1985 году он пришел в издательский совет Московского патриархата, затем продолжил трудиться в отделе внешних церковных связей. В 2009-2015 годах возглавлял отдел Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом, где и стал широко известен.
Харизматичный и обаятельный Армен Джигарханян — самый снимаемый российский актер по версии Книги рекордов Гиннесса. О кончине 85-летнего артиста, режиссера, художественного руководителя собственного театра и всенародного любимца стало известно 14 ноября. Судья Кригс, главарь банды "Черная кошка" Горбатый, штабс-капитан Овечкин, атаман разбойников Хасан, комиссар Мегрэ, Санчо Панса — количество созданных Джигарханяном ролей поражает, только в кино их около 300. И каждый образ неповторим.
Харизматичный и обаятельный Армен Джигарханян — самый снимаемый российский актер по версии Книги рекордов Гиннесса. О кончине 85-летнего артиста, режиссера, художественного руководителя собственного театра и всенародного любимца стало известно 14 ноября. Судья Кригс, главарь банды "Черная кошка" Горбатый, штабс-капитан Овечкин, атаман разбойников Хасан, комиссар Мегрэ, Санчо Панса — количество созданных Джигарханяном ролей поражает, только в кино их около 300. И каждый образ неповторим.
Актрисе Инне Макаровой были подвластны все жанры, от комедии до драмы. Первая же работа в кино сделала актрису знаменитой. За роль Любы Шевцовой в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия" актриса получила Госпремию СССР. Всенародную зрительскую любовь ей принесла роль Кати в картине Александра Зархи "Высота". Макарова сыграла более чем в 50 фильмах, и каждый созданный ею образ подкупает особым шармом и очарованием.
Актрисе Инне Макаровой были подвластны все жанры, от комедии до драмы. Первая же работа в кино сделала актрису знаменитой. За роль Любы Шевцовой в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия" актриса получила Госпремию СССР. Всенародную зрительскую любовь ей принесла роль Кати в картине Александра Зархи "Высота". Макарова сыграла более чем в 50 фильмах, и каждый созданный ею образ подкупает особым шармом и очарованием.
Легендарный футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности в доме в городе Тигре, где восстанавливался после операции. Во время завтрака он был бледен, сказал, что хочет прилечь. "Мне нехорошо" — таковы были его последние слова. Когда приехала скорая, футболист уже не мог дышать. Марадона принес славу Аргентине, выиграв со сборной чемпионат мира 1986 года. В четвертьфинале он забил "гол века", обыграв половину команды Англии, и сотворил то, что позже назвали "рукой Бога" — отправил решающий мяч в ворота неуловимым движением кисти. Великий нападающий запомнился не только яркой игрой, но и славой "плохиша", которую он приобрел после нескольких допинговых скандалов и проблем с наркотиками.
Легендарный футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности в доме в городе Тигре, где восстанавливался после операции. Во время завтрака он был бледен, сказал, что хочет прилечь. "Мне нехорошо" — таковы были его последние слова. Когда приехала скорая, футболист уже не мог дышать. Марадона принес славу Аргентине, выиграв со сборной чемпионат мира 1986 года. В четвертьфинале он забил "гол века", обыграв половину команды Англии, и сотворил то, что позже назвали "рукой Бога" — отправил решающий мяч в ворота неуловимым движением кисти. Великий нападающий запомнился не только яркой игрой, но и славой "плохиша", которую он приобрел после нескольких допинговых скандалов и проблем с наркотиками.
Сотников из "Восхождения" и доктор Борменталь из "Собачьего сердца" — актер Борис Плотников умер 2 декабря от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему был 71 год. Плотников был одним из первых, кого Олег Табаков, возглавив Художественный театр, пригласил в труппу. На мхатовской сцене актер создал много самых разных образов в спектаклях "Кабала святош", "Чайка", "Женитьба", "Копенгаген". Не только артист, но и педагог с большой буквы, Плотников руководил мастерской ГИТИСа, был профессором кафедры мастерства актера.
Сотников из "Восхождения" и доктор Борменталь из "Собачьего сердца" — актер Борис Плотников умер 2 декабря от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему был 71 год. Плотников был одним из первых, кого Олег Табаков, возглавив Художественный театр, пригласил в труппу. На мхатовской сцене актер создал много самых разных образов в спектаклях "Кабала святош", "Чайка", "Женитьба", "Копенгаген". Не только артист, но и педагог с большой буквы, Плотников руководил мастерской ГИТИСа, был профессором кафедры мастерства актера.
Актер, режиссер, общественный деятель, основатель и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко умер 16 августа, а 17-го ему должно было исполниться 79 лет. Он играл в фильмах "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" Глеба Панфилова и многих других. В качестве режиссера снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях. Занимался политической деятельностью, с 1989 по 1991 год был последним министром культуры СССР. Избирался депутатом Государственной думы, а с 2005-го заседал в Мосгордуме.
Актер, режиссер, общественный деятель, основатель и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки" Николай Губенко умер 16 августа, а 17-го ему должно было исполниться 79 лет. Он играл в фильмах "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" Глеба Панфилова и многих других. В качестве режиссера снял шесть художественных фильмов. Картины Губенко "Подранки", а также "…И жизнь, и слезы, и любовь" получили призы на международных фестивалях. Занимался политической деятельностью, с 1989 по 1991 год был последним министром культуры СССР. Избирался депутатом Государственной думы, а с 2005-го заседал в Мосгордуме.
Театральный режиссер Роман Виктюк умер от коронавируса 17 ноября в возрасте 84 лет. Мастер, поставивший более сотни спектаклей и несколько десятков телефильмов, тяготел к стилистике Серебряного века и был продолжателем дела экспериментаторов эпохи, когда, казалось, в искусстве возможно вообще все. Его острые и провокационные работы или горячо принимали, или яростно отрицали, но равнодушных не было. Одна из самых громких постановок Виктюка — "Служанки" по пьесе Жана Жене — в свое время шокировала классическую театральную публику: мужчины в женских ролях, яркий грим, юбки... Спектакль объездил практически весь мир, собрал множество призов и стал манифестом новой театральности.
Театральный режиссер Роман Виктюк умер от коронавируса 17 ноября в возрасте 84 лет. Мастер, поставивший более сотни спектаклей и несколько десятков телефильмов, тяготел к стилистике Серебряного века и был продолжателем дела экспериментаторов эпохи, когда, казалось, в искусстве возможно вообще все. Его острые и провокационные работы или горячо принимали, или яростно отрицали, но равнодушных не было. Одна из самых громких постановок Виктюка — "Служанки" по пьесе Жана Жене — в свое время шокировала классическую театральную публику: мужчины в женских ролях, яркий грим, юбки... Спектакль объездил практически весь мир, собрал множество призов и стал манифестом новой театральности.
Хосни Мубарак правил Египтом почти 30 лет. В 2011 году на фоне массовых протестов он подал в отставку — его уход из власти был одним из главных требований митингующих. После "арабской весны" Мубарака арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов и приговорили к пожизненному заключению. Однако позже решение пересмотрели, через шесть лет экс-президент вышел на свободу. Девяностооднолетний Мубарак скончался 25 февраля после длительной болезни. Его похоронили с воинскими почестями.
Хосни Мубарак правил Египтом почти 30 лет. В 2011 году на фоне массовых протестов он подал в отставку — его уход из власти был одним из главных требований митингующих. После "арабской весны" Мубарака арестовали по обвинению в коррупции и гибели демонстрантов и приговорили к пожизненному заключению. Однако позже решение пересмотрели, через шесть лет экс-президент вышел на свободу. Девяностооднолетний Мубарак скончался 25 февраля после длительной болезни. Его похоронили с воинскими почестями.
Последний министр обороны СССР Евгений Шапошников скончался 8 декабря. Ему было 78 лет. В Вооруженных силах Шапошников служил с 1959 года. Был старшим летчиком и штурманом полка, командовал эскадрильей, истребительным авиаполком и истребительной авиационной дивизией. В июле 1990-го его назначили главнокомандующим ВВС — заместителем министра обороны Советского Союза. С 23 августа по 26 декабря 1991-го Шапошников возглавлял Минобороны СССР. В том же году ему присвоили звание маршала авиации. После развала СССР командовал Вооруженными силами СНГ, занимал должность секретаря Совета безопасности России. Был представителем президента в "Росвооружении" и помощником главы государства по вопросам развития авиации.
Последний министр обороны СССР Евгений Шапошников скончался 8 декабря. Ему было 78 лет. В Вооруженных силах Шапошников служил с 1959 года. Был старшим летчиком и штурманом полка, командовал эскадрильей, истребительным авиаполком и истребительной авиационной дивизией. В июле 1990-го его назначили главнокомандующим ВВС — заместителем министра обороны Советского Союза. С 23 августа по 26 декабря 1991-го Шапошников возглавлял Минобороны СССР. В том же году ему присвоили звание маршала авиации. После развала СССР командовал Вооруженными силами СНГ, занимал должность секретаря Совета безопасности России. Был представителем президента в "Росвооружении" и помощником главы государства по вопросам развития авиации.
Актриса Нина Иванова, полюбившаяся зрителям после роли Татьяны Сергеевны в фильме "Весна на Заречной улице", умерла 1 декабря от сердечной недостаточности. Первую свою роль маленькая Нина сыграла в фильме "Жила-была девочка", когда ей было всего десять лет. Эта работа определила ее жизнь и профессию.
Актриса Нина Иванова, полюбившаяся зрителям после роли Татьяны Сергеевны в фильме "Весна на Заречной улице", умерла 1 декабря от сердечной недостаточности. Первую свою роль маленькая Нина сыграла в фильме "Жила-была девочка", когда ей было всего десять лет. Эта работа определила ее жизнь и профессию.
Главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников умер 30 октября в возрасте 56 лет от последствий коронавируса. Выдающийся музыкант, он пользовался заслуженным уважением в музыкальном мире. Маэстро сотрудничал с оперными театрами и музыкальными коллективами разных стран и всегда добивался высочайшего качества оркестрового звучания. С 2001 по 2009 год он был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра. С 2009 по 2018-й возглавлял оркестр в Дании. Занимал пост главного дирижера Датской королевской оперы. В 2008 году получил премию "Музыкального журнала Би-би-си" за CD-запись Первого концерта для фортепиано с оркестром Шостаковича.
Главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников умер 30 октября в возрасте 56 лет от последствий коронавируса. Выдающийся музыкант, он пользовался заслуженным уважением в музыкальном мире. Маэстро сотрудничал с оперными театрами и музыкальными коллективами разных стран и всегда добивался высочайшего качества оркестрового звучания. С 2001 по 2009 год он был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра. С 2009 по 2018-й возглавлял оркестр в Дании. Занимал пост главного дирижера Датской королевской оперы. В 2008 году получил премию "Музыкального журнала Би-би-си" за CD-запись Первого концерта для фортепиано с оркестром Шостаковича.
Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался 2 декабря от последствий коронавируса. Политику было 94 года. Его президентство пришлось на период холодной войны, тогда в международные отношения было введено такое понятие, как разрядка, и он был одним из ее носителей. Жискар д'Эстен всегда поддерживал необходимость ведения переговоров, а не противостояния. Он также был сторонником преодоления того, что сейчас называют имущественным неравенством. Многие вещи он предвосхищал. В частности, предполагал, что может быть массовая нелегальная иммиграция из стран третьего мира, и призывал страны Запада отчислять деньги, чтобы улучшать там социальные условия, налаживать жизнь.
Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался 2 декабря от последствий коронавируса. Политику было 94 года. Его президентство пришлось на период холодной войны, тогда в международные отношения было введено такое понятие, как разрядка, и он был одним из ее носителей. Жискар д'Эстен всегда поддерживал необходимость ведения переговоров, а не противостояния. Он также был сторонником преодоления того, что сейчас называют имущественным неравенством. Многие вещи он предвосхищал. В частности, предполагал, что может быть массовая нелегальная иммиграция из стран третьего мира, и призывал страны Запада отчислять деньги, чтобы улучшать там социальные условия, налаживать жизнь.
Актриса Ирина Скобцева ушла из жизни 20 октября. Несравненная красавица, она умела создавать образы искренних и душевных героинь. Зрители полюбили ее персонажей из фильмов "Я шагаю по Москве", "Зигзаг удачи", "Сережа" и многих других. В Школу-студию МХАТ Ирина поступила после исторического факультета МГУ. Первая же роль в кино сделала ее звездой. За свою Дездемону в 1956 году актриса удостоилась звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля". Съемки в фильме навсегда определили судьбу Скобцевой: здесь она встретила Сергея Бондарчука. Больше они не расставались. За 93 года Ирина Константиновна успела все: вырастила детей, сберегла наследие мужа. Все регалии — от звания народной артистки РСФСР до советских орденов Дружбы и Почета — ей были выданы вовремя, и даже почетный приз "Кинотавра" в 2018 году успели вручить.
Актриса Ирина Скобцева ушла из жизни 20 октября. Несравненная красавица, она умела создавать образы искренних и душевных героинь. Зрители полюбили ее персонажей из фильмов "Я шагаю по Москве", "Зигзаг удачи", "Сережа" и многих других. В Школу-студию МХАТ Ирина поступила после исторического факультета МГУ. Первая же роль в кино сделала ее звездой. За свою Дездемону в 1956 году актриса удостоилась звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля". Съемки в фильме навсегда определили судьбу Скобцевой: здесь она встретила Сергея Бондарчука. Больше они не расставались. За 93 года Ирина Константиновна успела все: вырастила детей, сберегла наследие мужа. Все регалии — от звания народной артистки РСФСР до советских орденов Дружбы и Почета — ей были выданы вовремя, и даже почетный приз "Кинотавра" в 2018 году успели вручить.
Лучший Спартак мирового экрана, один из самых известных и успешных актеров-мужчин Кирк Дуглас умер 5 февраля в возрасте 103 лет. Он стал легендой при жизни, его воспринимали как представителя золотого века Голливуда. "Туз в рукаве", "Детективная история", "Странствия Одиссея", "Жажда жизни", "Доктор Джекилл и мистер Хайд", "Чемпион", "Ярость" — по его фильмографии можно изучать историю американского кино. Признание получили не только его фильмы, но и благотворительная деятельность. Звезда Кирка Дугласа на Аллее славы в Голливуде — одна из немногих, которые когда-либо похищали и заменяли.
Лучший Спартак мирового экрана, один из самых известных и успешных актеров-мужчин Кирк Дуглас умер 5 февраля в возрасте 103 лет. Он стал легендой при жизни, его воспринимали как представителя золотого века Голливуда. "Туз в рукаве", "Детективная история", "Странствия Одиссея", "Жажда жизни", "Доктор Джекилл и мистер Хайд", "Чемпион", "Ярость" — по его фильмографии можно изучать историю американского кино. Признание получили не только его фильмы, но и благотворительная деятельность. Звезда Кирка Дугласа на Аллее славы в Голливуде — одна из немногих, которые когда-либо похищали и заменяли.
Культовый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук умер 11 декабря от коронавируса. Ему было 59 лет. Он не сразу пришел в кино. В 17 лет устроился рабочим на завод, в 20 ушел в армию и пять лет служил в морской пехоте. Потом два года провел в церкви для незрячих, намереваясь стать священником, но увлекся живописью и отправился в Париж изучать искусство. Некоторое время ездил по Европе с выставками, затем увлекся сценаристикой и даже получил награду за одну из своих работ. И только тогда снял фильм "Крокодил". Потом были провокационные "Остров" и "Самаритянка", философская "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", пронзительная "Пьета" и другие картины, отмеченные многочисленными наградами. За "Пьету" и "Пустой дом" режиссер получил "Золотого льва" в Венеции, за "Ариран" — приз в Каннах.
Культовый южнокорейский режиссер Ким Ки Дук умер 11 декабря от коронавируса. Ему было 59 лет. Он не сразу пришел в кино. В 17 лет устроился рабочим на завод, в 20 ушел в армию и пять лет служил в морской пехоте. Потом два года провел в церкви для незрячих, намереваясь стать священником, но увлекся живописью и отправился в Париж изучать искусство. Некоторое время ездил по Европе с выставками, затем увлекся сценаристикой и даже получил награду за одну из своих работ. И только тогда снял фильм "Крокодил". Потом были провокационные "Остров" и "Самаритянка", философская "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", пронзительная "Пьета" и другие картины, отмеченные многочисленными наградами. За "Пьету" и "Пустой дом" режиссер получил "Золотого льва" в Венеции, за "Ариран" — приз в Каннах.
Кинокарьера Михаила Кокшенова длилась почти 60 лет, он снялся более чем в 120 фильмах. В основном он играл роли второго плана, но его шоферов, водопроводчиков, прапорщиков и участковых зрители запоминали и цитировали. Может, за ним и не бегали толпы поклонниц, как за Далем или Мироновым, зато для него всегда находились место в гостинице, билет на самолет или дефицит в магазине. Ему помогали как "своему", и неприступность экранной знаменитости Кокшенову действительно была не свойственна. С начала 90-х Кокшенов пересел в режиссерское кресло и из народного актера превратился в народного постановщика, сняв в том числе трилогию "Русский бизнес", "Русское чудо" и "Русский счет". Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни после продолжительной болезни.
Кинокарьера Михаила Кокшенова длилась почти 60 лет, он снялся более чем в 120 фильмах. В основном он играл роли второго плана, но его шоферов, водопроводчиков, прапорщиков и участковых зрители запоминали и цитировали. Может, за ним и не бегали толпы поклонниц, как за Далем или Мироновым, зато для него всегда находились место в гостинице, билет на самолет или дефицит в магазине. Ему помогали как "своему", и неприступность экранной знаменитости Кокшенову действительно была не свойственна. С начала 90-х Кокшенов пересел в режиссерское кресло и из народного актера превратился в народного постановщика, сняв в том числе трилогию "Русский бизнес", "Русское чудо" и "Русский счет". Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни после продолжительной болезни.
Валентина Легкоступова прогремела на всю страну, когда 1 января 1987-го исполнила в "Голубом огоньке" композицию "Ягода-малина". "Эта песня — моя мамка", — говорила Легкоступова. С "Ягодой" она объехала всю страну и даже гастролировала за рубежом. Потом были и другие шлягеры вроде "Капля в море" или "Крымского пляжа", но слава певицы померкла вместе с СССР. Валентина ушла в тень и сосредоточилась на воспитании дочери, а когда девочка подросла, вокруг была уже другая страна, где было не до концертов. В 2010-е вернулась мода на эстраду 80-х, и "Ягода-малина" снова сделала Легкоступову востребованной. Пятидесятичетырехлетняя певица умерла 14 августа. Муж артистки, попавшей в больницу с многочисленными травмами, утверждал, что его жена упала в ванной и ударилась головой. Следователи сочли объяснение неубедительным и организовали проверку.
Валентина Легкоступова прогремела на всю страну, когда 1 января 1987-го исполнила в "Голубом огоньке" композицию "Ягода-малина". "Эта песня — моя мамка", — говорила Легкоступова. С "Ягодой" она объехала всю страну и даже гастролировала за рубежом. Потом были и другие шлягеры вроде "Капля в море" или "Крымского пляжа", но слава певицы померкла вместе с СССР. Валентина ушла в тень и сосредоточилась на воспитании дочери, а когда девочка подросла, вокруг была уже другая страна, где было не до концертов. В 2010-е вернулась мода на эстраду 80-х, и "Ягода-малина" снова сделала Легкоступову востребованной. Пятидесятичетырехлетняя певица умерла 14 августа. Муж артистки, попавшей в больницу с многочисленными травмами, утверждал, что его жена упала в ванной и ударилась головой. Следователи сочли объяснение неубедительным и организовали проверку.
Легендарного актера Шона Коннери не стало 31 октября. Ему было 90 лет. Первый и лучший из Джеймсов Бондов и истинный рыцарь, получивший от британской королевы титул "сэр", ушел из жизни во сне в собственном доме на Багамах, в окружении семьи. Причиной смерти стала вызванная пневмонией дыхательная недостаточность, а также возраст и аритмия. "Он ушел спокойно, без всякой суеты. Это было то, чего он всегда хотел", — рассказала его вдова. Поклонники попросили переименовать в честь артиста аэропорт Эдинбурга.
Легендарного актера Шона Коннери не стало 31 октября. Ему было 90 лет. Первый и лучший из Джеймсов Бондов и истинный рыцарь, получивший от британской королевы титул "сэр", ушел из жизни во сне в собственном доме на Багамах, в окружении семьи. Причиной смерти стала вызванная пневмонией дыхательная недостаточность, а также возраст и аритмия. "Он ушел спокойно, без всякой суеты. Это было то, чего он всегда хотел", — рассказала его вдова. Поклонники попросили переименовать в честь артиста аэропорт Эдинбурга.
Народного артиста СССР Владимира Андреева не стало 29 августа, у него была ишемическая болезнь сердца. Он сыграл в десятках фильмов, таких как "Сказка о царе Салтане", "Ультиматум", "Джамайка", "Ночной патруль". Служил в Театре имени Ермоловой, с 1990 года был его художественным руководителем. Как театральный режиссер первым вывел на сцену героев Вампилова. Долгие годы занимался преподавательской деятельностью, с 1978 года был профессором Российского института театрального искусства — ГИТИСа, возглавлял кафедру актерского мастерства, был художественным руководителем мастерской.
Народного артиста СССР Владимира Андреева не стало 29 августа, у него была ишемическая болезнь сердца. Он сыграл в десятках фильмов, таких как "Сказка о царе Салтане", "Ультиматум", "Джамайка", "Ночной патруль". Служил в Театре имени Ермоловой, с 1990 года был его художественным руководителем. Как театральный режиссер первым вывел на сцену героев Вампилова. Долгие годы занимался преподавательской деятельностью, с 1978 года был профессором Российского института театрального искусства — ГИТИСа, возглавлял кафедру актерского мастерства, был художественным руководителем мастерской.
Легендарный разведчик Алексей Ботян скончался 13 февраля в возрасте 103 лет. Совершенных им подвигов хватило бы на несколько биографий. В 1945 году Ботян руководил операцией по спасению Кракова, а широко известен стал только в 2007-м, когда ему вручили в Кремле звезду Героя России. Впрочем, задолго до этого краковские события легли в основу собирательного образа героя романа Юлиана Семенова "Майор Вихрь" и одноименного культового советского фильма. Он жил азартно. а коллегам казался "непоколебимым и вечным". Под его обаяние попадали все, от руководства страны до учащихся колледжей.
Легендарный разведчик Алексей Ботян скончался 13 февраля в возрасте 103 лет. Совершенных им подвигов хватило бы на несколько биографий. В 1945 году Ботян руководил операцией по спасению Кракова, а широко известен стал только в 2007-м, когда ему вручили в Кремле звезду Героя России. Впрочем, задолго до этого краковские события легли в основу собирательного образа героя романа Юлиана Семенова "Майор Вихрь" и одноименного культового советского фильма. Он жил азартно. а коллегам казался "непоколебимым и вечным". Под его обаяние попадали все, от руководства страны до учащихся колледжей.
Создатель бренда Kenzo Кендзо Такада умер четвертого октября от последствий коронавируса. Он переехал в Париж в 1965 году, в 1970-м создал свой бренд и открыл бутик. Первый свой модный показ Такада провел в 1972 году на вокзале Orsay. В 1984-м модельер стал рыцарем французского Ордена литературы и искусства. В 1993 году бренд купила корпорация LVMH. В 1999 году Такада покинул пост руководителя Kenzo, назначив приемника, однако 2002 году вернулся в мир моды. С этого времени он работал с разными брендами и создал линию одежды для каталога La Redoute.
Создатель бренда Kenzo Кендзо Такада умер четвертого октября от последствий коронавируса. Он переехал в Париж в 1965 году, в 1970-м создал свой бренд и открыл бутик. Первый свой модный показ Такада провел в 1972 году на вокзале Orsay. В 1984-м модельер стал рыцарем французского Ордена литературы и искусства. В 1993 году бренд купила корпорация LVMH. В 1999 году Такада покинул пост руководителя Kenzo, назначив приемника, однако 2002 году вернулся в мир моды. С этого времени он работал с разными брендами и создал линию одежды для каталога La Redoute.
Писатель Владислав Крапивин ушел из жизни первого сентября в возрасте 81 года. Его книги вошли в "Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества", "Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку мировой литературы для детей", а группа произведений 1965—1982 годов породила образ-понятие "крапивинские мальчики". Героев, которые действовали по раз и навсегда установленному кодексу чести, называли командорами — и это было больше чем звание, но подтверждение сверхпорядочности и готовности к самопожертвованию. Он и сам был таким — руководил созданным им отрядом "Каравелла", учил ребят строить лодки, ходить под парусом, разводить костры. Учил быть порядочными и честными людьми. Девизом "Каравеллы" стала клятва: "Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня". Ни один из его воспитанников не предал учителя, не проявил слабины.
Писатель Владислав Крапивин ушел из жизни первого сентября в возрасте 81 года. Его книги вошли в "Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества", "Библиотеку приключений и научной фантастики", "Библиотеку мировой литературы для детей", а группа произведений 1965—1982 годов породила образ-понятие "крапивинские мальчики". Героев, которые действовали по раз и навсегда установленному кодексу чести, называли командорами — и это было больше чем звание, но подтверждение сверхпорядочности и готовности к самопожертвованию. Он и сам был таким — руководил созданным им отрядом "Каравелла", учил ребят строить лодки, ходить под парусом, разводить костры. Учил быть порядочными и честными людьми. Девизом "Каравеллы" стала клятва: "Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня". Ни один из его воспитанников не предал учителя, не проявил слабины.
Звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова ушла из жизни первого сентября, за день до 75-летия. Смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности. "Ира села за стол и … все", — рассказала подруга актрисы и отметила, что та никогда не жаловалась на сердце. При этом она лечилась от онкологии и ежегодно проходила обследования. Печерникова играла в знаковых советских картинах: "Каменный гость", "Вариант "Омега", "Щит и меч", "Два капитана", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и многих других.
Звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова ушла из жизни первого сентября, за день до 75-летия. Смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности. "Ира села за стол и … все", — рассказала подруга актрисы и отметила, что та никогда не жаловалась на сердце. При этом она лечилась от онкологии и ежегодно проходила обследования. Печерникова играла в знаковых советских картинах: "Каменный гость", "Вариант "Омега", "Щит и меч", "Два капитана", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" и многих других.
Актера Валентина Гафта не стало 12 декабря. Он ушел на 86-м году жизни из-за последствий перенесенного ранее инсульта. Более 100 ролей в кино, работа с ведущими отечественными режиссерами — такой творческой судьбе можно только позавидовать. Героев Гафта из фильмов "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Небеса обетованные", "Забытая мелодия для флейты", "Чародеи", "Визит дамы", "Мастер и Маргарита" знают любители кино разных возрастов. В актерском мире Гафт славился как мастер эпиграммы, попасть под его горячую руку и острый язык не хотелось никому. Впрочем, критичность и безжалостность была свойственна ему в первую очередь по отношению к самому себе. Гафт с трепетом относился к собственной профессии, слова "Театр" и "Кинематограф" произносил с большой буквы. Служение искусству стало его призванием, отдать себя без остатка спектаклю или фильму было для него как для другого человека дышать.
Актера Валентина Гафта не стало 12 декабря. Он ушел на 86-м году жизни из-за последствий перенесенного ранее инсульта. Более 100 ролей в кино, работа с ведущими отечественными режиссерами — такой творческой судьбе можно только позавидовать. Героев Гафта из фильмов "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Небеса обетованные", "Забытая мелодия для флейты", "Чародеи", "Визит дамы", "Мастер и Маргарита" знают любители кино разных возрастов. В актерском мире Гафт славился как мастер эпиграммы, попасть под его горячую руку и острый язык не хотелось никому. Впрочем, критичность и безжалостность была свойственна ему в первую очередь по отношению к самому себе. Гафт с трепетом относился к собственной профессии, слова "Театр" и "Кинематограф" произносил с большой буквы. Служение искусству стало его призванием, отдать себя без остатка спектаклю или фильму было для него как для другого человека дышать.
Один из ведущих актеров Малого театра Актер Борис Клюев скончался первого сентября в Москве на 77-м году жизни. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. За полвека творческой карьеры он сыграл множество ролей, до сих пор любимых зрителями: князь Бельский в "Хождении по мукам", Майкрофт Холмс в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", шпион Трианон в картине "ТАСС уполномочен заявить…" и, конечно, граф Рошфор в "Д'Артаньяне и трех мушкетерах". Актер много снимался в телесериалах. "Королева Марго", "Графиня де Монсоро", "Марш Турецкого", "Сыщики", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Земский доктор" — лишь малая часть проектов, в которых он участвовал. А его Николай Петрович из "Ворониных" заставил всю страну выучить эмоциональное выражение "египетская сила", придуманное самим артистом.
Один из ведущих актеров Малого театра Актер Борис Клюев скончался первого сентября в Москве на 77-м году жизни. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. За полвека творческой карьеры он сыграл множество ролей, до сих пор любимых зрителями: князь Бельский в "Хождении по мукам", Майкрофт Холмс в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона", шпион Трианон в картине "ТАСС уполномочен заявить…" и, конечно, граф Рошфор в "Д'Артаньяне и трех мушкетерах". Актер много снимался в телесериалах. "Королева Марго", "Графиня де Монсоро", "Марш Турецкого", "Сыщики", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Земский доктор" — лишь малая часть проектов, в которых он участвовал. А его Николай Петрович из "Ворониных" заставил всю страну выучить эмоциональное выражение "египетская сила", придуманное самим артистом.
Дмитрий Язов — последний из маршалов Советского Союза — ушел из жизни 25 февраля в возрасте 95 лет. Он сражался на фронтах Великой Отечественной с 17 лет, за подвиги в годы войны был награжден орденом Красной Звезды. Сделал блестящую карьеру, став последним фронтовиком на посту союзного министра обороны. В 1990 году Язову присвоили звание маршала Советского Союза — последнему в истории. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск из Афганистана. В августе 1991-го Язов поддержал ГКЧП. После провала путча министра арестовали по обвинению в измене Родине, уволили с должности и поместили в СИЗО. В начале 1993-го Язова освободили, в 1994-м — амнистировали.
Дмитрий Язов — последний из маршалов Советского Союза — ушел из жизни 25 февраля в возрасте 95 лет. Он сражался на фронтах Великой Отечественной с 17 лет, за подвиги в годы войны был награжден орденом Красной Звезды. Сделал блестящую карьеру, став последним фронтовиком на посту союзного министра обороны. В 1990 году Язову присвоили звание маршала Советского Союза — последнему в истории. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск из Афганистана. В августе 1991-го Язов поддержал ГКЧП. После провала путча министра арестовали по обвинению в измене Родине, уволили с должности и поместили в СИЗО. В начале 1993-го Язова освободили, в 1994-м — амнистировали.
Виктор Проскурин, известный по фильмам "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана" и "Однажды двадцать лет спустя", умер 30 июня на 69-м году жизни после тяжелой болезни. Широкую известность в театральных кругах он получил в 1977-м, сыграв в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова. На счету актера множество ролей в советских и российских фильмах, и все, что он делал, было интересно и убедительно. В 1982 году Проскурин получил звание заслуженного артиста РСФСР.
Виктор Проскурин, известный по фильмам "Большая перемена", "Выйти замуж за капитана" и "Однажды двадцать лет спустя", умер 30 июня на 69-м году жизни после тяжелой болезни. Широкую известность в театральных кругах он получил в 1977-м, сыграв в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова. На счету актера множество ролей в советских и российских фильмах, и все, что он делал, было интересно и убедительно. В 1982 году Проскурин получил звание заслуженного артиста РСФСР.
Бывший вокалист группы "Воскресение" Андрей Сапунов умер 13 декабря от инфаркта. Музыкант попал в больницу с нарушением сердечного ритма, и перенес клиническую смерть. Врачи попытались его реанимировать, но сделать ничего не удалось. Сапунову было 64 года. Он играл в "Воскресении" почти со времени основания группы и покинул ее в 2016-м из-за разногласий с основателем коллектива.
Бывший вокалист группы "Воскресение" Андрей Сапунов умер 13 декабря от инфаркта. Музыкант попал в больницу с нарушением сердечного ритма, и перенес клиническую смерть. Врачи попытались его реанимировать, но сделать ничего не удалось. Сапунову было 64 года. Он играл в "Воскресении" почти со времени основания группы и покинул ее в 2016-м из-за разногласий с основателем коллектива.
Сэр Иэн Холм навсегда ушел в страну хоббитов. Актер, страдавший болезнью Паркинсона, умер 19 июня в окружении семьи. Ему было 88 лет. Лауреат премии BAFTA и номинат на "Оскар" родился в 1931 году в Великобритании. Мировую славу ему принесла роль хоббита Бильбо Бэггинса в кинотрилогии "Властелин колец". Не менее запоминающимися стали его андроид в "Чужом" и Вито Корнелиуса в "Пятом элементе". В 1998 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Холма в рыцари.
Сэр Иэн Холм навсегда ушел в страну хоббитов. Актер, страдавший болезнью Паркинсона, умер 19 июня в окружении семьи. Ему было 88 лет. Лауреат премии BAFTA и номинат на "Оскар" родился в 1931 году в Великобритании. Мировую славу ему принесла роль хоббита Бильбо Бэггинса в кинотрилогии "Властелин колец". Не менее запоминающимися стали его андроид в "Чужом" и Вито Корнелиуса в "Пятом элементе". В 1998 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Холма в рыцари.
Один из создателей самого знаменитого советского мультсериала "Ну, погоди!" и автор культового "Возвращения блудного попугая" Александр Курляндский скончался 21 декабря после продолжительной болезни. Писателю и сценаристу, которого отличало редкое сочетание острого ума, художественного дара и высокого профессионализма, было 82 года.
Один из создателей самого знаменитого советского мультсериала "Ну, погоди!" и автор культового "Возвращения блудного попугая" Александр Курляндский скончался 21 декабря после продолжительной болезни. Писателю и сценаристу, которого отличало редкое сочетание острого ума, художественного дара и высокого профессионализма, было 82 года.