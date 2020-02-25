Похороны маршала СССР Язова пройдут 27 февраля

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 27 февраля, сообщает Минобороны РФ.
Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что маршал Язов скончался в Москве на 96-м году жизни. Он был последним из советских военачальников, кому было присвоено это воинское звание.
"Похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 27 февраля. Родственниками принято решение о погребении Дмитрия Тимофеевича на Федеральном военном мемориальном кладбище. Председатель комиссии по организации похорон маршала СССР Дмитрия Язова – министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу", - говорится в сообщении.