Шойгу посетил церемонию прощания с маршалом Язовым

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с маршалом Советского Союза, экс-министром обороны СССР Дмитрием Язовым. 27 февраля 2020

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания с маршалом Советского Союза, экс-министром обороны СССР Дмитрием Язовым. 27 февраля 2020

МЫТИЩИ (Московская область), 27 фев – РИА Новости. Маршал Маршал Дмитрий Язов в сложное для страны время не изменил себе и отстаивал свои убеждения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии прощания на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

О кончине Язова стало известно во вторник - он умер после продолжительной болезни на 96-м году жизни.

"Сегодня мы прощаемся с Дмитрием Тимофеевичем Язовым, человеком, прошедшим путь от курсанта до министра обороны. Человеком, который все это время оставался предан своему делу, своей стране и всему тому, что представляет из себя история государства российского и Советского Союза", - сказал Шойгу.

По его словам, Язов в самое тяжелое время не изменил себе и вошел в историю России - "сегодня [это] можно с уверенностью сказать, во всяком случае, я убежден в этом абсолютно".

"Мы всегда будем помнить о тех заслугах, которые остались навсегда перед нашей страной и нашей историей", - добавил министр.

С 17 лет он сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Сделал блестящую карьеру, он стал последним фронтовиком на посту союзного министра обороны (1987–1991 годы). В 1990 году Язов становится маршалом Советского Союза – последним в истории.