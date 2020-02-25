Медведев выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким легендарного маршала Дмитрия Язова

Маршал скончался в Москве на 96-м году жизни. Он был последним из советских военачальников, кому было присвоено это воинское звание.

"Весь жизненный путь Дмитрия Тимофеевича – это путь настоящего офицера и патриота", - отметил Медведев.