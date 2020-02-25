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Медведев выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова
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РИА Новости

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова

14:10 25.02.2020
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© РИА Новости / Руслан КривобокДмитрий Язов
Дмитрий Язов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Дмитрий Язов. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким легендарного маршала Дмитрия Язова.
Маршал скончался в Москве на 96-м году жизни. Он был последним из советских военачальников, кому было присвоено это воинское звание.
"Весь жизненный путь Дмитрия Тимофеевича – это путь настоящего офицера и патриота", - отметил Медведев.
"В мирное время Дмитрий Тимофеевич многое сделал для укрепления обороноспособности нашей страны, прилагал огромные усилия по сохранению памяти о подвиге советского народа, активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Его многогранная деятельность заслуживает самой высокой оценки и большого уважения", - говорится в телеграмме.
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
© РИА Новости / Вячеслав Рунов

Будущий военачальник вырос в крестьянской семье в селе Язово Омской области.

Министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов на военном параде на Красной площади
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Будущий военачальник вырос в крестьянской семье в селе Язово Омской области.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
© РИА Новости / Сергей Субботин

В 1941 году Дмитрий Язов был призван на военную службу и ушел на Великую Отечественную войну.

Кандидат на пост министра обороны СССР, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, генерал армиии Д.Т. Язов на первой сессии совместного заседания палат Верховного Совета СССР
2 из 12

В 1941 году Дмитрий Язов был призван на военную службу и ушел на Великую Отечественную войну.

© РИА Новости / Сергей Субботин
© РИА Новости / Дмитрий Донской

После войны был слушателем офицерских курсов. Позже закончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба.

Президент СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев (справа) и министр обороны СССР Дмитрий Язов (слева) на трибуне Мавзолея В. И. Ленина во время празднования 45-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
3 из 12

После войны был слушателем офицерских курсов. Позже закончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Савельев

В разное время руководил Центральной группой войск, командовал войсками Среднеазиатского округа и Дальневосточного военного округа.

Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР Язов Дмитрий Тимофеевич дает интервью французским корреспондентам
4 из 12

В разное время руководил Центральной группой войск, командовал войсками Среднеазиатского округа и Дальневосточного военного округа.

© РИА Новости / Савельев
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

В середине 1970-х работал в Главном управлении кадров Министерства обороны.

Дмитрий Тимофеевич Язов, министр обороны СССР, в президиуме совместного торжественного заседания ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященного 70-летию Октября
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В середине 1970-х работал в Главном управлении кадров Министерства обороны.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

С января по май 1987 был заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров военного ведомства.

Президент России Владимир Путин поздравляет маршала Советского Союза, экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова
6 из 12

С января по май 1987 был заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров военного ведомства.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин

С мая 1987-го по август 1991 года Дмитрий Язов занимал пост министра обороны СССР.

Дмитрий Тимофеевич Язов, министр обороны СССР (справа) и Маргарет Тэтчер, бывший премьер-министр Великобритании
7 из 12

С мая 1987-го по август 1991 года Дмитрий Язов занимал пост министра обороны СССР.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил и организованному выводу войск из Афганистана.

Министр обороны СССР Дмитрий Язов на IV Съезде народных депутатов
8 из 12

Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил и организованному выводу войск из Афганистана.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Виктор Чернов

В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже освобожден и амнистирован.

Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов дает интервью
9 из 12

В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже освобожден и амнистирован.

© РИА Новости / Виктор Чернов
© РИА Новости / Владимир Родионов

После отставки занимал должность генерального инспектора Минобороны.

Министр обороны СССР генерал армии Дмитрий Язов
10 из 12

После отставки занимал должность генерального инспектора Минобороны.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Виктор Чернов

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза.

Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин и министр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич Язов на торжественной церемонии выпуска слушателей Военно-политической академии имени В.И. Ленина на Красной площади в Москве
11 из 12

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза.

© РИА Новости / Виктор Чернов
© РИА Новости / Алексей Бойцов

Дмитрия Язова похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов (справа) в зале заседаний
12 из 12

Дмитрия Язова похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

© РИА Новости / Алексей Бойцов
1 из 12

Будущий военачальник вырос в крестьянской семье в селе Язово Омской области.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
2 из 12

В 1941 году Дмитрий Язов был призван на военную службу и ушел на Великую Отечественную войну.

© РИА Новости / Сергей Субботин
3 из 12

После войны был слушателем офицерских курсов. Позже закончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
4 из 12

В разное время руководил Центральной группой войск, командовал войсками Среднеазиатского округа и Дальневосточного военного округа.

© РИА Новости / Савельев
5 из 12

В середине 1970-х работал в Главном управлении кадров Министерства обороны.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
6 из 12

С января по май 1987 был заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров военного ведомства.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 12

С мая 1987-го по август 1991 года Дмитрий Язов занимал пост министра обороны СССР.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
8 из 12

Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил и организованному выводу войск из Афганистана.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
9 из 12

В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже освобожден и амнистирован.

© РИА Новости / Виктор Чернов
10 из 12

После отставки занимал должность генерального инспектора Минобороны.

© РИА Новости / Владимир Родионов
11 из 12

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза.

© РИА Новости / Виктор Чернов
12 из 12

Дмитрия Язова похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

© РИА Новости / Алексей Бойцов
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Умер Дмитрий ЯзовДмитрий МедведевДмитрий ЯзовОбщество
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