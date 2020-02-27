Маршала Язова похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах

Портрет в руках сопровождающего гроб с телом маршала Советского Союза, экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова

МЫТИЩИ (Московская обл.), 27 фев — РИА Новости. Последний маршал Советского Союза Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов был похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями.

Из зала для прощаний гроб доставили на кладбище на бронеавтомобиле "Тигр" на орудийном лафете в сопровождении роты почетного караула. Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков передал флаг России, которым был покрыт гроб, дочери маршала. Под артиллерийские залпы тело было предано земле.

Проводить Язова в последний путь пришли министр обороны генерал армии Сергей Шойгу , заместители главы военного ведомства, члены коллегии Минобороны и еще около 1,5 тысячи человек — родственники, друзья, ученики и сослуживцы.

О кончине Язова стало известно во вторник — он умер после продолжительной болезни на 96-м году жизни.

С 17 лет он сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Сделал блестящую карьеру, он стал последним фронтовиком на посту союзного министра обороны (1987-1991 годы). В 1990 году Язов становится маршалом Советского Союза — последним в истории.