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https://ria.ru/20200227/1565277438.html
Маршала Язова похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах
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РИА Новости

Маршала Язова похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах

13:45 27.02.2020 (обновлено: 21:42 27.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПортрет в руках сопровождающего гроб с телом маршала Советского Союза, экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова
Портрет в руках сопровождающего гроб с телом маршала Советского Союза, экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МЫТИЩИ (Московская обл.), 27 фев — РИА Новости. Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов был похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями.
Из зала для прощаний гроб доставили на кладбище на бронеавтомобиле "Тигр" на орудийном лафете в сопровождении роты почетного караула. Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков передал флаг России, которым был покрыт гроб, дочери маршала. Под артиллерийские залпы тело было предано земле.
Дмитрий Язов
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Проводить Язова в последний путь пришли министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, заместители главы военного ведомства, члены коллегии Минобороны и еще около 1,5 тысячи человек — родственники, друзья, ученики и сослуживцы.
О кончине Язова стало известно во вторник — он умер после продолжительной болезни на 96-м году жизни.
С 17 лет он сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Сделал блестящую карьеру, он стал последним фронтовиком на посту союзного министра обороны (1987-1991 годы). В 1990 году Язов становится маршалом Советского Союза — последним в истории.
В августе 1991 года Язов поддержал ГКЧП и стал одним из его членов. После провала путча Язова арестовали по обвинению в измене Родине, уволили с должности министра и поместили в СИЗО. В начале 1993-го Язова освободили, в 1994-м — амнистировали.
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
© РИА Новости / Вячеслав Рунов

Будущий военачальник вырос в крестьянской семье в селе Язово Омской области.

Министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов на военном параде на Красной площади
1 из 12

Будущий военачальник вырос в крестьянской семье в селе Язово Омской области.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
© РИА Новости / Сергей Субботин

В 1941 году Дмитрий Язов был призван на военную службу и ушел на Великую Отечественную войну.

Кандидат на пост министра обороны СССР, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, генерал армиии Д.Т. Язов на первой сессии совместного заседания палат Верховного Совета СССР
2 из 12

В 1941 году Дмитрий Язов был призван на военную службу и ушел на Великую Отечественную войну.

© РИА Новости / Сергей Субботин
© РИА Новости / Дмитрий Донской

После войны был слушателем офицерских курсов. Позже окончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба.

Президент СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев (справа) и министр обороны СССР Дмитрий Язов (слева) на трибуне Мавзолея В. И. Ленина во время празднования 45-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
3 из 12

После войны был слушателем офицерских курсов. Позже окончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© РИА Новости / Савельев

В разное время руководил Центральной группой войск, командовал войсками Среднеазиатского округа и Дальневосточного военного округа.

Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР Язов Дмитрий Тимофеевич дает интервью французским корреспондентам
4 из 12

В разное время руководил Центральной группой войск, командовал войсками Среднеазиатского округа и Дальневосточного военного округа.

© РИА Новости / Савельев
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

В середине 1970-х работал в Главном управлении кадров Министерства обороны.

Дмитрий Тимофеевич Язов, министр обороны СССР, в президиуме совместного торжественного заседания ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященного 70-летию Октября
5 из 12

В середине 1970-х работал в Главном управлении кадров Министерства обороны.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

С января по май 1987-го был заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров военного ведомства.

Президент России Владимир Путин поздравляет маршала Советского Союза, экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова
6 из 12

С января по май 1987-го был заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров военного ведомства.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин

С мая 1987-го по август 1991 года Дмитрий Язов занимал пост министра обороны СССР.

Дмитрий Тимофеевич Язов, министр обороны СССР (справа) и Маргарет Тэтчер, бывший премьер-министр Великобритании
7 из 12

С мая 1987-го по август 1991 года Дмитрий Язов занимал пост министра обороны СССР.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил и организованному выводу войск из Афганистана.

Министр обороны СССР Дмитрий Язов на IV Съезде народных депутатов
8 из 12

Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил и организованному выводу войск из Афганистана.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Виктор Чернов

В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже освобожден и амнистирован.

Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов дает интервью
9 из 12

В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже освобожден и амнистирован.

© РИА Новости / Виктор Чернов
© РИА Новости / Владимир Родионов

После отставки занимал должность генерального инспектора Минобороны.

Министр обороны СССР генерал армии Дмитрий Язов
10 из 12

После отставки занимал должность генерального инспектора Минобороны.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© РИА Новости / Виктор Чернов

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза.

Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин и министр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич Язов на торжественной церемонии выпуска слушателей Военно-политической академии имени В.И. Ленина на Красной площади в Москве
11 из 12

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза.

© РИА Новости / Виктор Чернов
© РИА Новости / Алексей Бойцов

Дмитрия Язова похоронили 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов (справа) в зале заседаний
12 из 12

Дмитрия Язова похоронили 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

© РИА Новости / Алексей Бойцов
1 из 12

Будущий военачальник вырос в крестьянской семье в селе Язово Омской области.

© РИА Новости / Вячеслав Рунов
2 из 12

В 1941 году Дмитрий Язов был призван на военную службу и ушел на Великую Отечественную войну.

© РИА Новости / Сергей Субботин
3 из 12

После войны был слушателем офицерских курсов. Позже окончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
4 из 12

В разное время руководил Центральной группой войск, командовал войсками Среднеазиатского округа и Дальневосточного военного округа.

© РИА Новости / Савельев
5 из 12

В середине 1970-х работал в Главном управлении кадров Министерства обороны.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
6 из 12

С января по май 1987-го был заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров военного ведомства.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
7 из 12

С мая 1987-го по август 1991 года Дмитрий Язов занимал пост министра обороны СССР.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
8 из 12

Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил и организованному выводу войск из Афганистана.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
9 из 12

В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже освобожден и амнистирован.

© РИА Новости / Виктор Чернов
10 из 12

После отставки занимал должность генерального инспектора Минобороны.

© РИА Новости / Владимир Родионов
11 из 12

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршала Советского Союза.

© РИА Новости / Виктор Чернов
12 из 12

Дмитрия Язова похоронили 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

© РИА Новости / Алексей Бойцов
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Умер Дмитрий ЯзовДмитрий ЯзовСергей ШойгуРоссияМытищиОбщество
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