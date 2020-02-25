Клинцевич назвал маршала Язова истинным патриотом

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил соболезнования родным и близким скончавшегося маршала Советского Союза Дмитрия Язова , назвав его истинным патриотом своей страны.

Язов скончался 25 февраля в Москве на 96-м году жизни после продолжительной болезни.

"Дмитрий Тимофеевич всегда принимал активное участие в ветеранских движениях, для меня всегда было огромной честью принимать участие в совместных мероприятиях. Это был человек с большой буквы, с колоссальным опытом, профессионал своего дела и истинный патриот своей страны", - написал он на своей личной странице в Facebook

Язов был последним из военачальников, кому было присвоено звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.