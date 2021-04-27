https://ria.ru/20210427/pamyatnik-1730112735.html

В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову

В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову

Памятник последнему маршалу Советского Союза Дмитрию Язову открыли на Федеральном военном мемориальном кладбище (ФВМК) в Мытищах, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:55

2021-04-27T11:55

2021-04-27T11:57

федеральное военное мемориальное кладбище

дмитрий язов

московская область (подмосковье)

мытищи

общество

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Памятник последнему маршалу Советского Союза Дмитрию Язову открыли на Федеральном военном мемориальном кладбище (ФВМК) в Мытищах, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."На территории ФВМК состоялось открытие памятника маршалу Советского Союза Язову Дмитрию Тимофеевичу", - говорится в сообщении.Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Цыганков на церемонии в Мытищах отметил мужество и стойкость маршала Язова и других полководцев послевоенного периода."Их безграничная любовь к Родине, преданность Отечеству сегодня являются для нас важнейшим нравственным ориентиром. Мы обязаны быть достойными этой высочайшей моральной планки в своих сегодняшних делах и поступках", – добавил Цыганков.Памятник открыли генеральный инспектор Минобороны РФ генерал армии Александр Белоусов и зять маршала Язова Александр Лосик.Отмечается, что на церемонии присутствовали представители управления генеральных инспекторов Минобороны, руководящий состав Главкомата Сухопутных войск, курсанты Московского суворовского училища, представители Юнармии и родственники маршала.В завершение торжественного мероприятия присутствующие возложили к памятнику цветы.Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался 25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после продолжительной болезни, 27 февраля его похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями.

https://ria.ru/20200227/1565276270.html

https://ria.ru/20200225/1565157654.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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федеральное военное мемориальное кладбище, дмитрий язов, московская область (подмосковье), мытищи, общество