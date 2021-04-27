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В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову
В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову
Памятник последнему маршалу Советского Союза Дмитрию Язову открыли на Федеральном военном мемориальном кладбище (ФВМК) в Мытищах, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:55
2021-04-27T11:57
федеральное военное мемориальное кладбище
дмитрий язов
московская область (подмосковье)
мытищи
общество
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Памятник последнему маршалу Советского Союза Дмитрию Язову открыли на Федеральном военном мемориальном кладбище (ФВМК) в Мытищах, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."На территории ФВМК состоялось открытие памятника маршалу Советского Союза Язову Дмитрию Тимофеевичу", - говорится в сообщении.Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Цыганков на церемонии в Мытищах отметил мужество и стойкость маршала Язова и других полководцев послевоенного периода."Их безграничная любовь к Родине, преданность Отечеству сегодня являются для нас важнейшим нравственным ориентиром. Мы обязаны быть достойными этой высочайшей моральной планки в своих сегодняшних делах и поступках", – добавил Цыганков.Памятник открыли генеральный инспектор Минобороны РФ генерал армии Александр Белоусов и зять маршала Язова Александр Лосик.Отмечается, что на церемонии присутствовали представители управления генеральных инспекторов Минобороны, руководящий состав Главкомата Сухопутных войск, курсанты Московского суворовского училища, представители Юнармии и родственники маршала.В завершение торжественного мероприятия присутствующие возложили к памятнику цветы.Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался 25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после продолжительной болезни, 27 февраля его похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями.
https://ria.ru/20200227/1565276270.html
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московская область (подмосковье)
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федеральное военное мемориальное кладбище, дмитрий язов, московская область (подмосковье), мытищи, общество

В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову

11:55 27.04.2021 (обновлено: 11:57 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны СССР Дмитрий Язов
Министр обороны СССР Дмитрий Язов - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Памятник последнему маршалу Советского Союза Дмитрию Язову открыли на Федеральном военном мемориальном кладбище (ФВМК) в Мытищах, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"На территории ФВМК состоялось открытие памятника маршалу Советского Союза Язову Дмитрию Тимофеевичу", - говорится в сообщении.
Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Цыганков на церемонии в Мытищах отметил мужество и стойкость маршала Язова и других полководцев послевоенного периода.
"Их безграничная любовь к Родине, преданность Отечеству сегодня являются для нас важнейшим нравственным ориентиром. Мы обязаны быть достойными этой высочайшей моральной планки в своих сегодняшних делах и поступках", – добавил Цыганков.
Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов - РИА Новости, 1920, 27.02.2020
27 февраля 2020, 13:24
Посол Кубы напомнил об участии маршала Язова в Карибском кризисе
Памятник открыли генеральный инспектор Минобороны РФ генерал армии Александр Белоусов и зять маршала Язова Александр Лосик.
Отмечается, что на церемонии присутствовали представители управления генеральных инспекторов Минобороны, руководящий состав Главкомата Сухопутных войск, курсанты Московского суворовского училища, представители Юнармии и родственники маршала.
В завершение торжественного мероприятия присутствующие возложили к памятнику цветы.
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался 25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после продолжительной болезни, 27 февраля его похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями.
Дмитрий Тимофеевич Язов, министр обороны СССР, в президиуме совместного торжественного заседания ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященного 70-летию Октября - РИА Новости, 1920, 25.02.2020
25 февраля 2020, 12:0875 лет Великой Победы
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
 
Федеральное военное мемориальное кладбищеДмитрий ЯзовМосковская область (Подмосковье)МытищиОбщество
 
 
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