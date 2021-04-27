В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову
11:55 27.04.2021 (обновлено: 11:57 27.04.2021)
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Памятник последнему маршалу Советского Союза Дмитрию Язову открыли на Федеральном военном мемориальном кладбище (ФВМК) в Мытищах, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"На территории ФВМК состоялось открытие памятника маршалу Советского Союза Язову Дмитрию Тимофеевичу", - говорится в сообщении.
Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Цыганков на церемонии в Мытищах отметил мужество и стойкость маршала Язова и других полководцев послевоенного периода.
"Их безграничная любовь к Родине, преданность Отечеству сегодня являются для нас важнейшим нравственным ориентиром. Мы обязаны быть достойными этой высочайшей моральной планки в своих сегодняшних делах и поступках", – добавил Цыганков.
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Памятник открыли генеральный инспектор Минобороны РФ генерал армии Александр Белоусов и зять маршала Язова Александр Лосик.
Отмечается, что на церемонии присутствовали представители управления генеральных инспекторов Минобороны, руководящий состав Главкомата Сухопутных войск, курсанты Московского суворовского училища, представители Юнармии и родственники маршала.
В завершение торжественного мероприятия присутствующие возложили к памятнику цветы.
Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался 25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после продолжительной болезни, 27 февраля его похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями.
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