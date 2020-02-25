Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова

"Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне. Для всех нас он был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром", - подчеркнул Шойгу.