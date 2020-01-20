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Биография Юрия Чайки
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РИА Новости

Биография Юрия Чайки

14:11 20.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЮрий Чайка
Юрий Чайка
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Юрий Яковлевич Чайка родился 21 мая 1951 года в городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края.
В 1976 году окончил Свердловский юридический институт (ныне Уральский государственный юридический университет).
Свою трудовую деятельность Юрий Чайка начал в 1970 году электриком на судостроительном заводе в Николаевске-на-Амуре.
С 1970 по 1972 год проходил службу в Вооруженных Силах.
В 1976-1978 годах работал стажером, а затем следователем прокуратуры Усть-Удинского района Иркутской области.
С 1978 по 1979 год – заместитель межрайонного прокурора Иркутской области.
В 1979-1983 годах работал Тайшетским транспортным прокурором Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В 1983 году возглавил следственный отдел Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В период с 1984 года по 1986 год Юрий Чайка работал инструктором отдела административных органов Иркутского обкома КПСС.
В 1986-1988 годах был первым заместителем прокурора Иркутской области.
С 1988 по 1990 год – заведующий отделом административных органов, заведующий государственно-правовым отделом Иркутского обкома КПСС.
В 1990-1992 годах работал Восточно-Сибирским транспортным прокурором.
В период с 1992 года по 1995 год – прокурор Иркутской области.
С 1995 по 1999 год Юрий Чайка был первым заместителем генерального прокурора Российской Федерации.
С 1999 года по 2006 год он возглавлял Министерство юстиции РФ.
23 июня 2006 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Чайка был назначен генеральным прокурором РФ. 22 июня 2011 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ вновь назначен генеральным прокурором РФ.
15 июня 2016 года Совет Федерации переназначил Юрия Чайку на пост генпрокурора на пятилетний срок.
20 января 2020 года стало известно, что Юрий Чайка был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Юрий Чайка входит в состав Совета безопасности России.
Заслуженный юрист Российской Федерации".
Имеет классный чин – действительный государственный советник юстиции, государственные и ведомственные награды, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006) и III степени (2011), орден Почета (2001), и т.д.
Юрий Чайка женат, у него двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Министерство юстиции РФСовет Федерации РФЮрий ЧайкаИркутская областьСправки
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