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Состоялось заседание Совета при Президенте РФ по делам казачества - РИА Новости, 27.12.2024
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Российское казачество
 
16:25 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/sovet-1991711255.html
Состоялось заседание Совета при Президенте РФ по делам казачества
Состоялось заседание Совета при Президенте РФ по делам казачества - РИА Новости, 27.12.2024
Состоялось заседание Совета при Президенте РФ по делам казачества
В ходе заседания Совета при президенте РФ по делам казачества, которое прошло сегодня в столице, обсуждались итоги его работы за 15 лет, а также планы на... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:25:00+03:00
2024-12-27T16:25:00+03:00
российское казачество
российское казачество
москва
юрий чайка
дмитрий миронов
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В ходе заседания Совета при президенте РФ по делам казачества, которое прошло сегодня в столице, обсуждались итоги его работы за 15 лет, а также планы на будущее, сообщает портал "Российское казачество".Среди основных достижений председатель совета, помощник президента Дмитрий Миронов выделил создание Всероссийского казачьего общества и работу с молодежью. В частности, он отметил создание Ассоциации казачьих вузов, Союза казачьей молодежи России и развитие казачьих кадетских корпусов.Важным аспектом в работе совета стало и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и исторической памяти."Эта работа ведется в тесном взаимодействии с Русской православной церковью", – сказал Миронов.Председатель совета подчеркнул, что уходящий год был насыщен событиями. По его словам, одним из ключевых событий стал II Большой круг российского казачества."На круге казаки единогласно поддержали курс президента Владимира Владимировича Путина. А в течение года велась работа по реализации решений, принятых на круге", – сообщил Миронов.В своем докладе помощник президента РФ также выделил подготовку к вводу в эксплуатацию музея российского казачества, который планируется открыть в следующем году. В декабре текущего года состоялась презентация художественного проекта музея.&quot;Этот год заложил мощный фундамент для развития казачества в дальнейшем&quot;, – резюмировал глава совета.Итоги года работы совета в своем выступлении подвел и заместитель председателя совета, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка."Этот год был для всех нас непростым, но темпы совместной работы и общей самоотдачи позволили нам решить основной массив поставленных задач", – заявил он.О духовном окормлении казаков, несущих службу в зоне специальной военной операции, в ходе заседания рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл."Наши священнослужители, находясь на передовой, укрепляют дух казаков молитвой, поддерживают пастырским словом в самые трудные минуты", – сообщил он.Митрополит Кирилл также подчеркнул, что особое внимание Церковь уделяет поддержке участников и ветеранов СВО: приходами организована системная работа по сбору и отправке гуманитарной помощи на фронт.Помимо этого он назвал духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения казаков родним из основных векторов в работе церкви."Важно помнить, что воспитание молодежи в духе православных ценностей и патриотизма – это инвестиция в будущее нашей страны", – подчеркнул митрополит Ставропольский и Невинномысский.Перед заседанием на вопросы журналистов ответил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, который напомнил, что в состав ВсКО входит 12 войск и сформировано 13-е."Сегодня, как это всегда было исторически, российское казачество – надежная опора государства", – отметил Кузнецов.Атаман подчеркнул, что казаки принимают активное участие в СВО: сегодня на передовой сражаются более 18 тысяч бойцов. Помимо этого, 10 казаков удостоены звания Героев России, четверо из них посмертно.Виталий Кузнецов также отметил, что казаки активно занимаются доставкой гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.
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российское казачество, москва, юрий чайка, дмитрий миронов
Российское казачество, Российское казачество, Москва, Юрий Чайка, Дмитрий Миронов

Состоялось заседание Совета при Президенте РФ по делам казачества

© Владимир НаскидаевСостоялось заседание Совета при Президенте РФ по делам казачества
Состоялось заседание Совета при Президенте РФ по делам казачества - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Владимир Наскидаев
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. В ходе заседания Совета при президенте РФ по делам казачества, которое прошло сегодня в столице, обсуждались итоги его работы за 15 лет, а также планы на будущее, сообщает портал "Российское казачество".
Среди основных достижений председатель совета, помощник президента Дмитрий Миронов выделил создание Всероссийского казачьего общества и работу с молодежью. В частности, он отметил создание Ассоциации казачьих вузов, Союза казачьей молодежи России и развитие казачьих кадетских корпусов.
Важным аспектом в работе совета стало и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и исторической памяти.
"Эта работа ведется в тесном взаимодействии с Русской православной церковью", – сказал Миронов.
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Председатель совета подчеркнул, что уходящий год был насыщен событиями. По его словам, одним из ключевых событий стал II Большой круг российского казачества.
"На круге казаки единогласно поддержали курс президента Владимира Владимировича Путина. А в течение года велась работа по реализации решений, принятых на круге", – сообщил Миронов.
В своем докладе помощник президента РФ также выделил подготовку к вводу в эксплуатацию музея российского казачества, который планируется открыть в следующем году. В декабре текущего года состоялась презентация художественного проекта музея.
«

"Этот год заложил мощный фундамент для развития казачества в дальнейшем", – резюмировал глава совета.

Итоги года работы совета в своем выступлении подвел и заместитель председателя совета, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
"Этот год был для всех нас непростым, но темпы совместной работы и общей самоотдачи позволили нам решить основной массив поставленных задач", – заявил он.
О духовном окормлении казаков, несущих службу в зоне специальной военной операции, в ходе заседания рассказал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
"Наши священнослужители, находясь на передовой, укрепляют дух казаков молитвой, поддерживают пастырским словом в самые трудные минуты", – сообщил он.
Богослужение в походном храме бригады "Терек"
© РИА Новости / Сергей БобылевСвященник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады Терек иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным Спецназ проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
1 из 7
© РИА Новости / Сергей БобылевСвященник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады Терек иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным Спецназ проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
2 из 7
© РИА Новости / Сергей БобылевМужчина на молебне в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Мужчина на молебне в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Мужчина на молебне в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
3 из 7
© РИА Новости / Сергей БобылевСвященник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" (слева) проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады Терек иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным Спецназ (слева) проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" (слева) проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
4 из 7
© РИА Новости / Сергей БобылевСвященник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады Терек иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным Спецназ проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
5 из 7
© РИА Новости / Сергей БобылевМужчина в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Мужчина в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Мужчина в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
6 из 7
© РИА Новости / Сергей БобылевСвященник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады Терек иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным Спецназ в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
7 из 7
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
1 из 7
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
2 из 7
Мужчина на молебне в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
3 из 7
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" (слева) проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
4 из 7
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
5 из 7
Мужчина в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
6 из 7
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
7 из 7
Митрополит Кирилл также подчеркнул, что особое внимание Церковь уделяет поддержке участников и ветеранов СВО: приходами организована системная работа по сбору и отправке гуманитарной помощи на фронт.
Помимо этого он назвал духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения казаков родним из основных векторов в работе церкви.
"Важно помнить, что воспитание молодежи в духе православных ценностей и патриотизма – это инвестиция в будущее нашей страны", – подчеркнул митрополит Ставропольский и Невинномысский.
Перед заседанием на вопросы журналистов ответил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, который напомнил, что в состав ВсКО входит 12 войск и сформировано 13-е.
«
"Сегодня, как это всегда было исторически, российское казачество – надежная опора государства", – отметил Кузнецов.
Атаман подчеркнул, что казаки принимают активное участие в СВО: сегодня на передовой сражаются более 18 тысяч бойцов. Помимо этого, 10 казаков удостоены звания Героев России, четверо из них посмертно.
Виталий Кузнецов также отметил, что казаки активно занимаются доставкой гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоМоскваЮрий ЧайкаДмитрий Миронов
 
 
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