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Богослужение в походном храме бригады "Терек" - РИА Новости, 24.09.2024
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Российское казачество
 
12:17 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/terek-1974401471.html
Богослужение в походном храме бригады "Терек"
Богослужение в походном храме бригады "Терек" - РИА Новости, 24.09.2024
Богослужение в походном храме бригады "Терек"
РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:17
2024-09-24T12:17
российское казачество
россия
российское казачество
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россия, российское казачество, фото
Российское казачество, Россия, Российское казачество

Богослужение в походном храме бригады "Терек"

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© РИА Новости / Сергей БобылевСвященник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады Терек иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным Спецназ проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
1 из 7
© РИА Новости / Сергей БобылевСвященник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады Терек иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным Спецназ проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
2 из 7
© РИА Новости / Сергей БобылевМужчина на молебне в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Мужчина на молебне в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Мужчина на молебне в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
3 из 7
© РИА Новости / Сергей БобылевСвященник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" (слева) проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады Терек иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным Спецназ (слева) проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" (слева) проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
4 из 7
© РИА Новости / Сергей БобылевСвященник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады Терек иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным Спецназ проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
5 из 7
© РИА Новости / Сергей БобылевМужчина в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Мужчина в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Мужчина в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
6 из 7
© РИА Новости / Сергей БобылевСвященник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады Терек иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным Спецназ в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
© РИА Новости / Сергей Бобылев
7 из 7
 
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