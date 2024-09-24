Богослужение в походном храме бригады "Терек"

© РИА Новости / Сергей БобылевСвященник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
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© РИА Новости / Сергей БобылевСвященник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
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© РИА Новости / Сергей БобылевМужчина на молебне в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Мужчина на молебне в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
3 из 7
© РИА Новости / Сергей БобылевСвященник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" (слева) проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" (слева) проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
4 из 7
© РИА Новости / Сергей БобылевСвященник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
5 из 7
© РИА Новости / Сергей БобылевМужчина в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Мужчина в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
6 из 7
© РИА Новости / Сергей БобылевСвященник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
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