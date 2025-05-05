https://ria.ru/20250505/mishustin-2015032594.html

Мишустин почтил память жертв теракта в Беслане

Мишустин почтил память жертв теракта в Беслане - РИА Новости, 05.05.2025

Мишустин почтил память жертв теракта в Беслане

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 погибших во время теракта в школе №1 Беслана в 2004 году,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:05:00+03:00

2025-05-05T13:05:00+03:00

2025-05-05T13:52:00+03:00

армения

михаил мишустин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

северо-кавказский федеральный округ

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юрий чайка

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БЕСЛАН, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 погибших во время теракта в школе №1 Беслана в 2004 году, передает корреспондент РИА Новости.Премьер-министра сопровождали глава Северной Осетии Сергей Меняйло и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.К монументу "Древо скорби" Мишустин пришел с букетом алых роз, перевязанных черной лентой. Премьер-министр рассмотрел скульптуру, представляющую собой ствол дерева, сформированный четырьмя женскими фигурами. Затем глава кабмина поднял взгляд на крону, образованную распростёртыми руками женщин, которые держат ангелов, символизирующих погибших детей. Мишустин положил к основанию памятника букет роз, поклонился перед ним и осенил себя крестным знамением. Затем к монументу возложили букеты гвоздик Чайка и Меняйло.Далее председатель правительства почтил память спецназовцев, возложив цветы к монументу бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим в ходе штурма спортзала школы, где боевики удерживали заложников на протяжении трех суток.Мемориальный комплекс "Город Ангелов" был открыт в 2005 году. Объект культурного наследия включает в себя скульптуру "Древо Скорби", здание школы №1, спортивный зал, мемориальные плиты с фамилиями погибших во время теракта в 2004 году, мемориальное кладбище "Город Ангелов" – могилы 266 погибших, православный Храм новомученников российских, памятник погибшим героям спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" и сотрудникам МЧС, Поклонный крест, а также хачкар, подаренный детьми Армении.

https://ria.ru/20240903/beslan-1970192724.html

https://ria.ru/20250504/beslan-2014874125.html

армения

северо-кавказский федеральный округ

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Мишустин на мемориале "Город ангелов" Премьер сейчас находится в Северной Осетии с рабочим визитом. Например, он уже побывал в новой детской музыкальной школе в Беслане. Планируется, что Мишустин в ходе поездки также ознакомится с результатами реализации генплана развития Беслана, побеседует с главой республики Меняйло. 2025-05-05T13:05 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, северо-кавказский федеральный округ, сергей меняйло, юрий чайка