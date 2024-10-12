https://ria.ru/20241012/kadyrov-1977698984.html

Кадыров встретился с полпредом в СКФО Чайкой

Кадыров встретился с полпредом в СКФО Чайкой - РИА Новости, 12.10.2024

Кадыров встретился с полпредом в СКФО Чайкой

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой в Грозном. РИА Новости, 12.10.2024

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ГРОЗНЫЙ, 12 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой в Грозном. "В Грозном я встретился с полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой. В обсуждении ряда актуальных социально-экономических вопросов приняли участие и представители нашей команды", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он уточнил, что на встрече обсуждались успехи республики в достижении высоких показателей в различных сферах. Также, по словам Кадырова, речь шла о планах дальнейшего развития Чечни на ближайшее время и ход реализации отдельных крупных проектов. "Я благодарен Юрию Яковлевичу за визит в Чеченскую Республику. Уверен, что наши совместные усилия приведут к еще большим положительным изменениям в жизни наших граждан", - добавил он.

https://ria.ru/20241011/trutnev-1977503797.html

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россия, скфо, грозный, рамзан кадыров, юрий чайка, политика