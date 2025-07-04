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Казачьей разведбригаде "Терек" вручили знамя с подписью Путин - РИА Новости, 04.07.2025
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Казачьей разведбригаде "Терек" вручили знамя с подписью Путин
Казачьей разведбригаде "Терек" вручили знамя с подписью Путин - РИА Новости, 04.07.2025
Казачьей разведбригаде "Терек" вручили знамя с подписью Путин
Знамя с личной подписью президента России Владимира Путина вручили в пятницу представителям участвующей в специальной военной операции казачьей разведывательной РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:10:00+03:00
2025-07-04T18:10:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Знамя с личной подписью президента России Владимира Путина вручили в пятницу представителям участвующей в специальной военной операции казачьей разведывательной бригаде "Терек", сообщила пресс-служба полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). &quot;Сегодня казачья разведывательная бригада &quot;Терек&quot; в знак высочайшего доверия и признания заслуг перед Отечеством обрела боевое знамя с личной подписью и благословением президента, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина&quot;, - говорится в сообщении.Церемонию вручения в Пятигорске провел полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка. Ее участники почтили минутой молчания память погибших бойцов. "Обращаясь к собравшимся в зале и тем, кто сейчас на передовой самоотверженно и героически сражается за будущее России, полпред отметил, что глава государства оказал терцам, всем добровольческим казачьим формированиям страны огромную честь, потому что знает о заслугах бойцов, их бесстрашии, высоких принципах чести и преданности Отчизне", - отметили в пресс-службе.В составе бригады служат более 2 тысяч представителей разных национальностей и конфессий. "Под своим знаменем бригада "Терек" объединила несколько батальонов – "Терек", "Скиф", "Каспий", "Балтика", "Гребенской", артиллерийский дивизион и подразделение "Нормандия – Неман". Пусть оно станет еще одним символом нерушимого единства нашего великого народа и всех настоящих патриотов России", - подчеркнул Чайка.
https://ria.ru/20250327/kadyrov-2007770880.html
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россия, пятигорск, скфо, владимир путин, юрий чайка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Пятигорск, СКФО, Владимир Путин, Юрий Чайка
Казачьей разведбригаде "Терек" вручили знамя с подписью Путин

Казачьей разведбригаде "Терек" вручили знамя с личной подписью президента России

© Фото : пресс-служба полпреда президента РФ в СКФОЗнамя с личной подписью президента России Владимира Путина вручили в пятницу представителям участвующей в специальной военной операции казачьей разведывательной бригаде "Терек"
Знамя с личной подписью президента России Владимира Путина вручили в пятницу представителям участвующей в специальной военной операции казачьей разведывательной бригаде Терек - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : пресс-служба полпреда президента РФ в СКФО
Знамя с личной подписью президента России Владимира Путина вручили в пятницу представителям участвующей в специальной военной операции казачьей разведывательной бригаде "Терек"
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Знамя с личной подписью президента России Владимира Путина вручили в пятницу представителям участвующей в специальной военной операции казачьей разведывательной бригаде "Терек", сообщила пресс-служба полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
«

"Сегодня казачья разведывательная бригада "Терек" в знак высочайшего доверия и признания заслуг перед Отечеством обрела боевое знамя с личной подписью и благословением президента, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в сообщении.

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Церемонию вручения в Пятигорске провел полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка. Ее участники почтили минутой молчания память погибших бойцов.
«
"Обращаясь к собравшимся в зале и тем, кто сейчас на передовой самоотверженно и героически сражается за будущее России, полпред отметил, что глава государства оказал терцам, всем добровольческим казачьим формированиям страны огромную честь, потому что знает о заслугах бойцов, их бесстрашии, высоких принципах чести и преданности Отчизне", - отметили в пресс-службе.
В составе бригады служат более 2 тысяч представителей разных национальностей и конфессий.
"Под своим знаменем бригада "Терек" объединила несколько батальонов – "Терек", "Скиф", "Каспий", "Балтика", "Гребенской", артиллерийский дивизион и подразделение "Нормандия – Неман". Пусть оно станет еще одним символом нерушимого единства нашего великого народа и всех настоящих патриотов России", - подчеркнул Чайка.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПятигорскСКФОВладимир ПутинЮрий Чайка
 
 
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