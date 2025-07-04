Казачьей разведбригаде "Терек" вручили знамя с подписью Путин
Казачьей разведбригаде "Терек" вручили знамя с личной подписью президента России
© Фото : пресс-служба полпреда президента РФ в СКФОЗнамя с личной подписью президента России Владимира Путина вручили в пятницу представителям участвующей в специальной военной операции казачьей разведывательной бригаде "Терек"
Знамя с личной подписью президента России Владимира Путина вручили в пятницу представителям участвующей в специальной военной операции казачьей разведывательной бригаде "Терек"
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НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Знамя с личной подписью президента России Владимира Путина вручили в пятницу представителям участвующей в специальной военной операции казачьей разведывательной бригаде "Терек", сообщила пресс-служба полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
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"Сегодня казачья разведывательная бригада "Терек" в знак высочайшего доверия и признания заслуг перед Отечеством обрела боевое знамя с личной подписью и благословением президента, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в сообщении.
Церемонию вручения в Пятигорске провел полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка. Ее участники почтили минутой молчания память погибших бойцов.
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"Обращаясь к собравшимся в зале и тем, кто сейчас на передовой самоотверженно и героически сражается за будущее России, полпред отметил, что глава государства оказал терцам, всем добровольческим казачьим формированиям страны огромную честь, потому что знает о заслугах бойцов, их бесстрашии, высоких принципах чести и преданности Отчизне", - отметили в пресс-службе.
В составе бригады служат более 2 тысяч представителей разных национальностей и конфессий.
"Под своим знаменем бригада "Терек" объединила несколько батальонов – "Терек", "Скиф", "Каспий", "Балтика", "Гребенской", артиллерийский дивизион и подразделение "Нормандия – Неман". Пусть оно станет еще одним символом нерушимого единства нашего великого народа и всех настоящих патриотов России", - подчеркнул Чайка.
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