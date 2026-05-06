Врио главы Дагестана отправил в отставку правительство республики

15:58 06.05.2026 (обновлено: 16:38 06.05.2026)
Врио главы Дагестана Щукин отправил в отставку правительство республики

© Фото : Администрация Главы РД/TelegramФёдор Щукин
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио главы Дагестана Федор Щукин отправил правительство республики в отставку.
  • Действующему правительству поручено продолжить выполнение своих функций до формирования нового состава.
МАХАЧКАЛА, 6 мая – РИА Новости. Врио главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на указ.
Четвертого апреля президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил врио главы региона Федора Щукина, который был председателем Верховного суда республики. В среду полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка официально представил Щукина в качестве врио главы Дагестана.
"Правительство Дагестана отправлено в отставку. Указ об этом сегодня подписал врио главы региона Федор Щукин", – говорится в сообщении.
При этом правительству Дагестана поручено продолжить выполнение своих функций до сформирования нового состава.
Сергей Меликов на официальном представлении Фёдора Щукина в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана в Махачкале. 6 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Республика ДагестанПолитикаФедор ЩукинСеверо-Кавказский Федеральный округРоссияВладимир Путин
 
 
