Врио главы Дагестана отправил в отставку правительство республики

Краткий пересказ от РИА ИИ
МАХАЧКАЛА, 6 мая – РИА Новости. Врио главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на указ.
Четвертого апреля президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил врио главы региона Федора Щукина, который был председателем Верховного суда республики. В среду полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка официально представил Щукина в качестве врио главы Дагестана.
"Правительство Дагестана отправлено в отставку. Указ об этом сегодня подписал врио главы региона Федор Щукин", – говорится в сообщении.
При этом правительству Дагестана поручено продолжить выполнение своих функций до сформирования нового состава.