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Кадыров рассказал о многочисленных гостях на свадьбе сына - РИА Новости, 30.06.2025
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18:31 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/kadyrov-2026376250.html
Кадыров рассказал о многочисленных гостях на свадьбе сына
Кадыров рассказал о многочисленных гостях на свадьбе сына - РИА Новости, 30.06.2025
Кадыров рассказал о многочисленных гостях на свадьбе сына
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о многочисленных гостях на свадьбе своего сына, секретаря совета безопасности Чеченской Республики Адама Кадырова. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:31:00+03:00
2025-06-30T18:31:00+03:00
россия
грозный
адам кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 30 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о многочисленных гостях на свадьбе своего сына, секретаря совета безопасности Чеченской Республики Адама Кадырова. "Я рад был, друзья, видеть в эти дни в Грозном многочисленных гостей из числа людей, которых я очень ценю и уважаю, а также послов Ирана, ОАЭ, Турции, Казахстана. Все они приезжали, чтобы поздравить нашу семью в связи с бракосочетанием внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Адама", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что ему было искренне приятно встретить первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова и вице-премьера России Александра Новака, полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайку, председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, губернатора Московской области Андрея Воробьева, глав других регионов РФ, звезд мирового спорта, деятелей науки, культуры, религии. Особо Кадыров поблагодарил руководителя администрации президента РФ Антона Вайно и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за поздравления в адрес его семьи. "Мы очень ценим такое внимание. Также знаю, что желающих прибыть в Грозный было еще больше, но не у всех это получилось из-за ряда тех или иных уважительных причин. В любом случае, мне было не менее приятно получить от них теплые и сердечные сообщения с поздравлениями и пожеланиями", — написал глава Чечни. Ранее старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова, третьего сына главы Чечни. В субботу Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин 28 июня по телефонному звонку лично поздравил его и близких главы республики с бракосочетанием сына. Глава Чечни поблагодарил Путина за личное поздравление. Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца Рамзана Кадырова, с ноября 2023 года также возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, Адам Кадыров стал кавалером многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второго по значимости ордена Татарстана.
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россия, грозный, адам кадыров, рамзан кадыров
Россия, Грозный, Адам Кадыров, Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал о многочисленных гостях на свадьбе сына

Рамзан Кадыров рассказал о многочисленных гостях на свадьбе сына

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 30 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о многочисленных гостях на свадьбе своего сына, секретаря совета безопасности Чеченской Республики Адама Кадырова.
"Я рад был, друзья, видеть в эти дни в Грозном многочисленных гостей из числа людей, которых я очень ценю и уважаю, а также послов Ирана, ОАЭ, Турции, Казахстана. Все они приезжали, чтобы поздравить нашу семью в связи с бракосочетанием внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Адама", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что ему было искренне приятно встретить первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова и вице-премьера России Александра Новака, полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайку, председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, губернатора Московской области Андрея Воробьева, глав других регионов РФ, звезд мирового спорта, деятелей науки, культуры, религии. Особо Кадыров поблагодарил руководителя администрации президента РФ Антона Вайно и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за поздравления в адрес его семьи.
"Мы очень ценим такое внимание. Также знаю, что желающих прибыть в Грозный было еще больше, но не у всех это получилось из-за ряда тех или иных уважительных причин. В любом случае, мне было не менее приятно получить от них теплые и сердечные сообщения с поздравлениями и пожеланиями", — написал глава Чечни.
Ранее старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова, третьего сына главы Чечни. В субботу Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин 28 июня по телефонному звонку лично поздравил его и близких главы республики с бракосочетанием сына. Глава Чечни поблагодарил Путина за личное поздравление.
Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца Рамзана Кадырова, с ноября 2023 года также возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, Адам Кадыров стал кавалером многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второго по значимости ордена Татарстана.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова
28 июня, 18:32
 
РоссияГрозныйАдам КадыровРамзан Кадыров
 
 
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