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Темрезов: новые нацпроекты расширят меры поддержки значимых отраслей
Темрезов: новые нацпроекты расширят меры поддержки значимых отраслей - РИА Новости, 29.10.2024
Темрезов: новые нацпроекты расширят меры поддержки значимых отраслей
Новые национальные проекты в Карачаево-Черкесской Республике расширят спектр мер поддержки значимых отраслей региона: социальной сфере, строительстве, дорожной... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T18:45
2024-10-29T18:45
2024-10-29T18:45
карачаево-черкесская республика
россия
северо-кавказский федеральный округ
рашид темрезов
юрий чайка
владимир путин
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Новые национальные проекты в Карачаево-Черкесской Республике расширят спектр мер поддержки значимых отраслей региона: социальной сфере, строительстве, дорожной и коммунальной инфраструктуре, сообщил глава республики Рашид Темрезов. Данная тема поднималась во вторник в рамках заседания совета при полпреде президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе под председательством Юрия Чайки, в котором Темрезов принял участие в режиме видеоконференцсвязи. Темами обсуждения стали реализация национальных проектов и подготовка региональных проектов в рамках новых нацпроектов до 2030 года. В 2024 году Карачаево-Черкесия участвует в реализации 45 региональных проектов по 13 приоритетным национальным проектам. "Реализация национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным дала значимый импульс в развитии региона, прежде всего, в развитии социальной сферы, строительства, дорожной и коммунальной инфраструктуры. Новые нацпроекты, которые вступают в действие с начала 2025 года, еще больше расширят спектр мер поддержки значимых для республики отраслей", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. По его словам, приоритетная задача – стопроцентное достижение показателей действующих нацпроектов и подготовка к исполнению новых национальных целей стратегического развития РФ, обозначенных президентом в его послании Федеральному Собранию.
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россия, северо-кавказский федеральный округ, рашид темрезов, юрий чайка, владимир путин
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Северо-Кавказский Федеральный округ, Рашид Темрезов, Юрий Чайка, Владимир Путин