https://ria.ru/20241029/temrezov-1980778945.html

Темрезов: новые нацпроекты расширят меры поддержки значимых отраслей

Темрезов: новые нацпроекты расширят меры поддержки значимых отраслей - РИА Новости, 29.10.2024

Темрезов: новые нацпроекты расширят меры поддержки значимых отраслей

Новые национальные проекты в Карачаево-Черкесской Республике расширят спектр мер поддержки значимых отраслей региона: социальной сфере, строительстве, дорожной... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T18:45

2024-10-29T18:45

2024-10-29T18:45

карачаево-черкесская республика

россия

северо-кавказский федеральный округ

рашид темрезов

юрий чайка

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156271/38/1562713809_2:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_8cadf02d37013db432532a0561c89c78.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Новые национальные проекты в Карачаево-Черкесской Республике расширят спектр мер поддержки значимых отраслей региона: социальной сфере, строительстве, дорожной и коммунальной инфраструктуре, сообщил глава республики Рашид Темрезов. Данная тема поднималась во вторник в рамках заседания совета при полпреде президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе под председательством Юрия Чайки, в котором Темрезов принял участие в режиме видеоконференцсвязи. Темами обсуждения стали реализация национальных проектов и подготовка региональных проектов в рамках новых нацпроектов до 2030 года. В 2024 году Карачаево-Черкесия участвует в реализации 45 региональных проектов по 13 приоритетным национальным проектам. "Реализация национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным дала значимый импульс в развитии региона, прежде всего, в развитии социальной сферы, строительства, дорожной и коммунальной инфраструктуры. Новые нацпроекты, которые вступают в действие с начала 2025 года, еще больше расширят спектр мер поддержки значимых для республики отраслей", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. По его словам, приоритетная задача – стопроцентное достижение показателей действующих нацпроектов и подготовка к исполнению новых национальных целей стратегического развития РФ, обозначенных президентом в его послании Федеральному Собранию.

россия

северо-кавказский федеральный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, северо-кавказский федеральный округ, рашид темрезов, юрий чайка, владимир путин