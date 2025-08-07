Рейтинг@Mail.ru
Чайка и Темрезов обсудили меры поддержки ветеранов СВО в Карачаево-Черкесии
Карачаево-Черкесская Республика
 
15:33 07.08.2025
Чайка и Темрезов обсудили меры поддержки ветеранов СВО в Карачаево-Черкесии
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вопросы поддержки военнослужащих, улучшения механизмов их социальной адаптации после возвращения с линии фронта, а также реализуемые меры господдержки обсудили полпред президента в СКФО Юрий Чайка и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на встрече с ветеранами СВО и членами семей, а также участниками кадровой программы "Герои Карачаево-Черкесии" в региональном фонде "Защитники Отечества". "Фонд "Защитники Отечества" в Карачаево-Черкесии при активном содействии правительства республики и муниципалитетов реализует программы по оказанию юридической, медицинской и психологической помощи, а также содействует трудоустройству и реабилитации ветеранов. За время работы, с июня 2023 года фондом рассмотрено около 5 тысяч заявлений, проведено свыше двух сотен мероприятий, большой цикл работ проводится в части патриотического воспитания молодежи", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. В ходе встречи Чайка высоко оценил итоги работы, а также потенциал филиала фонда в регионе. "Полпред особо подчеркнул, что регионы многонационального и многоконфессионального Северного Кавказа, в том числе Карачаево-Черкесия, подарили стране множество высокопрофессиональных военных кадров и настоящих патриотов Отчизны. Считаю, что наших бойцов, безусловно, характеризует высокое национальное патриотическое самосознание, мужество и чувство долга", - отметил Темрезов.
юрий чайка, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Юрий Чайка, Рашид Темрезов
Чайка и Темрезов обсудили меры поддержки ветеранов СВО в Карачаево-Черкесии

Чайка и Темрезов обсудили меры поддержки ветеранов СВО в КЧР

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вопросы поддержки военнослужащих, улучшения механизмов их социальной адаптации после возвращения с линии фронта, а также реализуемые меры господдержки обсудили полпред президента в СКФО Юрий Чайка и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на встрече с ветеранами СВО и членами семей, а также участниками кадровой программы "Герои Карачаево-Черкесии" в региональном фонде "Защитники Отечества".
"Фонд "Защитники Отечества" в Карачаево-Черкесии при активном содействии правительства республики и муниципалитетов реализует программы по оказанию юридической, медицинской и психологической помощи, а также содействует трудоустройству и реабилитации ветеранов. За время работы, с июня 2023 года фондом рассмотрено около 5 тысяч заявлений, проведено свыше двух сотен мероприятий, большой цикл работ проводится в части патриотического воспитания молодежи", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.
В ходе встречи Чайка высоко оценил итоги работы, а также потенциал филиала фонда в регионе.
"Полпред особо подчеркнул, что регионы многонационального и многоконфессионального Северного Кавказа, в том числе Карачаево-Черкесия, подарили стране множество высокопрофессиональных военных кадров и настоящих патриотов Отчизны. Считаю, что наших бойцов, безусловно, характеризует высокое национальное патриотическое самосознание, мужество и чувство долга", - отметил Темрезов.
Путин отметил бойцов 34-й мотострелковой бригады
30 июля, 14:13
 
