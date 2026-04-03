Дагестану вновь нужно готовиться к ухудшению погоды, заявил Меликов

МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Ухудшение погоды, в том числе обильные осадки и усиление ветра, вновь прогнозируется в Дагестане, нужно продолжать мероприятия превентивного характера, заявил глава республики Сергей Меликов на совещании в ситуационном центре МЧС республики с участием полпреда президента России в СКФО Юрия Чайки.
"Прогнозируется массовое масштабное выпадение осадков, до 50 миллиметров. При этом, как и в прошлые выходные, это будет сопровождаться порывами ветра 23-25 метров в секунду и, естественно, подъемом воды в горных реках, что вызовет подъем воды в водоемах, которые находятся на равнинной части… Сегодня прорабатываются решения, направленные на повышение надежности функционирования коммунальной инфраструктуры, включая проведение превентивных мероприятий в зонах повышенного риска", - сказал Меликов.
В Дагестане в минувшие выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
3 апреля, 09:27