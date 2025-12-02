Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" в Нальчике и Цхинвале

Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" в Нальчике и Цхинвале

© Фото : Пресс-служба "RТ.Док: Время наших героев" Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" в Нальчике и Цхинвале

В Нальчике завершился фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В городе воинской славы Нальчике завершился Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев", сообщают организаторы.

"Фестиваль носит гордое и точное название. В год 80-летия Великой Победы мы особенно сильно чувствуем, что история героизма не имеет срока давности. Это летопись подвига, важнейший исторический документ, обращенный к современникам и будущим поколениям, рассказывающий о настоящих героях нашего времени", — заявил со сцены глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

© Фото : Пресс-служба "RТ.Док: Время наших героев" Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" в Нальчике и Цхинвале © Фото : Пресс-служба "RТ.Док: Время наших героев" Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" в Нальчике и Цхинвале

"Очень много героев “за лентой” именно отсюда. И, конечно, видно, что люди очень их чтят и гордятся своими ребятами", — сказала генпродюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

© Фото : Пресс-служба "RТ.Док: Время наших героев" Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" в Нальчике и Цхинвале © Фото : Пресс-служба "RТ.Док: Время наших героев" Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" в Нальчике и Цхинвале

Песни о Великой Отечественной войне и специальной военной операции объединили поколения невидимой нитью. Символично и трогательно композицию "От героев былых времен" исполнили 92-летний Мустафа Абдуллаев, который в годы ВОВ был ребенком, и ветеран СВО Кантемир Токмаков.

© Фото : Пресс-служба "RТ.Док: Время наших героев" Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" в Нальчике и Цхинвале © Фото : Пресс-служба "RТ.Док: Время наших героев" Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" в Нальчике и Цхинвале

Главной премьерой фестиваля стал фильм военного документалиста RТ.Док Ольги Кирий "Из плена". Это пронзительная история уроженца Макеевки Дениса Резникова. Его зверски пытали, а кадры мучений отправляли 17-летней Лизе, дочери Дениса. Еешантажировали и пытались заставить сотрудничать, но она не сломалась. Гости вечера смогли лично пообщаться с Лизой — она была в зале.

© Фото : Пресс-служба "RТ.Док: Время наших героев" Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" в Нальчике и Цхинвале © Фото : Пресс-служба "RТ.Док: Время наших героев" Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" в Нальчике и Цхинвале

Параллельно с Кабардино-Балкарией фестиваль прошел в Южной Осетии. 29 ноября зрители в Нальчике и Цхинвале одновременно посмотрели фильм "Один. Поле. Воин…" Артема Сомова и Руслана Гусарова — о сапере-разведчике из Дагестана. Закарья Алиев (позывной Смайлик) три недели в одиночку оборонялся в опорном пункте, отбитом у ВСУ. После показа оба города вышли на прямую связь и приняли участие в панельной дискуссии "Кавказ в действии: многонациональное единство на СВО".

© Фото : Пресс-служба "RТ.Док: Время наших героев" Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" в Нальчике и Цхинвале © Фото : Пресс-служба "RТ.Док: Время наших героев" Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" в Нальчике и Цхинвале

"Спасибо организаторам фестиваля, что нашли возможность показать эти замечательные фильмы в Южной Осетии, потому что очень много наших ребят на полях спецоперации сражаются вместе с российскими бойцами. И для нас это важно", — сказал со сцены в Цхинвале вице-премьер республики Алан Джиоев.

© Фото : Пресс-служба "RТ.Док: Время наших героев" Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" в Нальчике и Цхинвале © Фото : Пресс-служба "RТ.Док: Время наших героев" Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" в Нальчике и Цхинвале

Фестиваль в Нальчике состоялся благодаря решению полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки: "Это событие, безусловно, занимает особое место в культурной жизни Северного Кавказа. Оно дает возможность через экран прикоснуться к реальным человеческим судьбам и переживаниям, а главное — донести важные смыслы и достучаться до сердец аудитории".