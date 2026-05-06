14:57 06.05.2026 (обновлено: 15:23 06.05.2026)
Чайка назвал ликвидацию последствий ЧС приоритетом для врио главы Дагестана

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
Фёдор Щукин на официальном представлении властям региона в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана в Махачкале. 6 мая 2026
Фёдор Щукин на официальном представлении властям региона в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана в Махачкале. 6 мая 2026
Фёдор Щукин на официальном представлении властям региона в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана в Махачкале. 6 мая 2026
  • Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.
  • Полпред президента в СКФО Юрий Чайка назвал ликвидацию последствий весенних ливней одним из ключевых приоритетов для врио главы Дагестана Федора Щукина.
МАХАЧКАЛА, 6 мая – РИА Новости. Одним из ключевых приоритетов работы временно исполняющего обязанности главы Дагестана Федора Щукина должна стать ликвидация последствий весенних ливней, сообщил полпред президента в СКФО Юрий Чайка.
В понедельник президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова по собственному желанию и назначил Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.
В среду Чайка официально представил Щукина в качестве врио главы Дагестана на сессии народного собрания (парламента) республики.
"Одним из ключевых приоритетов на ближайшую перспективу должна стать окончательная ликвидация последствий недавнего разгула стихии и адресная помощь каждому пострадавшему без исключения", - сказал Чайка.

Он отметил, что перед новым руководителем республики "раскрывается масштабный пласт задач", выполнение которых потребует полной самоотдачи, глубочайших компетенций и опоры на интересы многонационального народа Дагестана.
"Повышение качества жизни населения республики – вот главная миссия, ради которой люди ждут от вас новых прорывных решений. Убежден, что… комплексный и ответственный государственный подход, проявленный за многие годы работы в судебной системе, позволит вам успешно реализовать весь объем возложенных полномочий", – добавил полпред.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.
Республика ДагестанРоссияСКФОФедор ЩукинЮрий ЧайкаВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
