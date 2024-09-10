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Темрезов открыл в Черкесске Военный учебный центр имени Канамата Боташева - РИА Новости, 10.09.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
17:33 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/cherkessk-1971906233.html
Темрезов открыл в Черкесске Военный учебный центр имени Канамата Боташева
Темрезов открыл в Черкесске Военный учебный центр имени Канамата Боташева - РИА Новости, 10.09.2024
Темрезов открыл в Черкесске Военный учебный центр имени Канамата Боташева
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в открытии первого в республике Военного учебного центра имени Героя России, генерал-майора Канамата... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:33
2024-09-10T17:33
карачаево-черкесская республика
черкесск
рашид темрезов
юрий чайка
скфо
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в открытии первого в республике Военного учебного центра имени Героя России, генерал-майора Канамата Боташева при Северо-Кавказской государственной академии, сообщает пресс-служба регионального правительства. Также в открытии приняли участие зампредседателя правительства КЧР Евгений Гордиенко, министр по делам молодежи КЧР Ибрагим Тоторкулов, министр образования и науки КЧР Инна Кравченко, мэр города Черкесска Алексей Баскаев, военный комиссар Карачаево-Черкесии Сергей Белобородов, ректор Северо-Кавказской государственной академии Руслан Кочкаров, брат Канамата Боташева - начальник Военного учебного центра СКГА Мурадин Боташев. "В первую очередь, открытие учебного центра отвечает задачам, поставленным нашим национальным лидером Владимиром Путиным по патриотическому воспитанию молодежи на примерах наших доблестных и мужественных защитников Отечества, которым был и остается в нашей памяти Герой России Канамат Боташев", - приводит пресс-служба слова Темрезова. Глава республики выразил благодарность за поддержку инициативы по созданию Венного учебного центра в КЧР министерству обороны, министерству науки и высшего образования РФ и полномочному представителю президента РФ в СКФО Юрию Чайке. "Я очень рад увидеть, что наша инициатива достойно воплощена в жизнь и Северо-Кавказская государственная академия присоединяется к числу высших учебных заведений страны, в которых работают современные учебные центры. Абсолютно уверен, что новый учебный центр станет важным элементом системы патриотического воспитания молодого поколения нашей республики", - отметил Темрезов. Завершая свое выступление, глава КЧР пожелал студентам центра удачи на этом значимом пути. В пресс-службе отметили, что в Карачаево-Черкесии именем Канамата Боташева названа центральная площадь города Карачаевска, там же установлен памятник прославленному Герою, бюст Канамату Боташеву был также открыт в парке Победы города Черкесска и на аллее выдающихся полководцев Российского государства в парке "Зеленый остров" республиканской столицы. В Карачаево-Черкесском госуниверситете учреждена специальная стипендия имени Канамата Хусеевича, в ауле Новая Теберда, где родился Герой, открыта мемориальная доска, а в братской Кабардино-Балкарии 1 сентября открыта улица имени Канамата Боташева.
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черкесск, рашид темрезов, юрий чайка, скфо, россия, владимир путин
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Рашид Темрезов, Юрий Чайка, СКФО, Россия, Владимир Путин

Темрезов открыл в Черкесске Военный учебный центр имени Канамата Боташева

© Фото : пресс-служба правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов открыл в Черкесске Военный учебный центр имени Канамата Боташева
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов открыл в Черкесске Военный учебный центр имени Канамата Боташева - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства КЧР
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов открыл в Черкесске Военный учебный центр имени Канамата Боташева
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в открытии первого в республике Военного учебного центра имени Героя России, генерал-майора Канамата Боташева при Северо-Кавказской государственной академии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Также в открытии приняли участие зампредседателя правительства КЧР Евгений Гордиенко, министр по делам молодежи КЧР Ибрагим Тоторкулов, министр образования и науки КЧР Инна Кравченко, мэр города Черкесска Алексей Баскаев, военный комиссар Карачаево-Черкесии Сергей Белобородов, ректор Северо-Кавказской государственной академии Руслан Кочкаров, брат Канамата Боташева - начальник Военного учебного центра СКГА Мурадин Боташев.
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"В первую очередь, открытие учебного центра отвечает задачам, поставленным нашим национальным лидером Владимиром Путиным по патриотическому воспитанию молодежи на примерах наших доблестных и мужественных защитников Отечества, которым был и остается в нашей памяти Герой России Канамат Боташев", - приводит пресс-служба слова Темрезова.
Глава республики выразил благодарность за поддержку инициативы по созданию Венного учебного центра в КЧР министерству обороны, министерству науки и высшего образования РФ и полномочному представителю президента РФ в СКФО Юрию Чайке.
"Я очень рад увидеть, что наша инициатива достойно воплощена в жизнь и Северо-Кавказская государственная академия присоединяется к числу высших учебных заведений страны, в которых работают современные учебные центры. Абсолютно уверен, что новый учебный центр станет важным элементом системы патриотического воспитания молодого поколения нашей республики", - отметил Темрезов.
Завершая свое выступление, глава КЧР пожелал студентам центра удачи на этом значимом пути.
В пресс-службе отметили, что в Карачаево-Черкесии именем Канамата Боташева названа центральная площадь города Карачаевска, там же установлен памятник прославленному Герою, бюст Канамату Боташеву был также открыт в парке Победы города Черкесска и на аллее выдающихся полководцев Российского государства в парке "Зеленый остров" республиканской столицы. В Карачаево-Черкесском госуниверситете учреждена специальная стипендия имени Канамата Хусеевича, в ауле Новая Теберда, где родился Герой, открыта мемориальная доска, а в братской Кабардино-Балкарии 1 сентября открыта улица имени Канамата Боташева.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскРашид ТемрезовЮрий ЧайкаСКФОРоссияВладимир Путин
 
 
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