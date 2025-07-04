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Владимир Путин подписал знамя казачьей разведывательной бригады "Терек" - РИА Новости, 04.07.2025
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Российское казачество
 
18:21 04.07.2025 (обновлено: 18:29 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/znamya-2027267820.html
Владимир Путин подписал знамя казачьей разведывательной бригады "Терек"
Владимир Путин подписал знамя казачьей разведывательной бригады "Терек" - РИА Новости, 04.07.2025
Владимир Путин подписал знамя казачьей разведывательной бригады "Терек"
В торжественной обстановке казачьей разведывательной бригаде "Терек" передали знамя, на котором президент Владимир Путин оставил свой автограф, а также написал: РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:21:00+03:00
2025-07-04T18:29:00+03:00
российское казачество
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дмитрий миронов
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В торжественной обстановке казачьей разведывательной бригаде "Терек" передали знамя, на котором президент Владимир Путин оставил свой автограф, а также написал: "С Богом!", сообщает портал "Российское казачество"."Отрадно, что терские казаки чтут память павших, хранят преемственность поколений в своем достойном служении Родине. Казачья воинская доблесть покрыла славой боевые знамена при выполнении долга по защите мирной жизни сограждан, независимости и суверенитета России. Вручение знамени с личной подписью Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путина в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества – это признание вашего героизма и отваги, мужества и самоотверженности, проявленных на полях сражений", – процитировали послание помощника президента РФ, председателя Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Дмитрия Миронова на официальном сайте совета.Знамя командиру бригады с позывным Север лично передал полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.Также на мероприятии присутствовали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, глава Республики Северная Осетия – Алания, член Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Сергей Меняйло, атаман Всероссийского казачьего общества, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Виталий Кузнецов, атаман Терского войскового казачьего общества, член Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Владимир Савченко и представители федеральных и окружных органов исполнительной власти.
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российское казачество, владимир путин, дмитрий миронов, юрий чайка
Российское казачество, Российское казачество, Владимир Путин, Дмитрий Миронов, Юрий Чайка

Владимир Путин подписал знамя казачьей разведывательной бригады "Терек"

© Фото : пресс-служба полпреда президента РФ в СКФОЗнамя с личной подписью президента России Владимира Путина вручили в пятницу представителям участвующей в специальной военной операции казачьей разведывательной бригаде "Терек"
Знамя с личной подписью президента России Владимира Путина вручили в пятницу представителям участвующей в специальной военной операции казачьей разведывательной бригаде Терек - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : пресс-служба полпреда президента РФ в СКФО
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В торжественной обстановке казачьей разведывательной бригаде "Терек" передали знамя, на котором президент Владимир Путин оставил свой автограф, а также написал: "С Богом!", сообщает портал "Российское казачество".
"Отрадно, что терские казаки чтут память павших, хранят преемственность поколений в своем достойном служении Родине. Казачья воинская доблесть покрыла славой боевые знамена при выполнении долга по защите мирной жизни сограждан, независимости и суверенитета России. Вручение знамени с личной подписью Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путина в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества – это признание вашего героизма и отваги, мужества и самоотверженности, проявленных на полях сражений", – процитировали послание помощника президента РФ, председателя Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Дмитрия Миронова на официальном сайте совета.
Знамя командиру бригады с позывным Север лично передал полномочный представитель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
Также на мероприятии присутствовали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, глава Республики Северная Осетия – Алания, член Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Сергей Меняйло, атаман Всероссийского казачьего общества, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Виталий Кузнецов, атаман Терского войскового казачьего общества, член Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Владимир Савченко и представители федеральных и окружных органов исполнительной власти.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоВладимир ПутинДмитрий МироновЮрий Чайка
 
 
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