В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности

"Это решение президента. Президент внес кандидатуру - это его право как главы государства, и он реализовал это право... Что касается кандидатуры Игоря Краснова, то с его биографическими данными вы можете в том объеме, в котором они доступны, ознакомиться на ресурсах Следственного комитета", - сказал Песков в ответ на вопросы журналистов о том, сам ли Чайка захотел перейти на другую работу или ему это предложили, а также какие заслуги Краснова ценит Путин и чем именно он выделяется.