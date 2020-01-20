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В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности
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РИА Новости

В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности

13:54 20.01.2020 (обновлено: 14:11 20.01.2020)
136222
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Юрий Чайка освобожден от должности генерального прокурора России в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба Кремля.
"Юрий Чайка освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.
В понедельник президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК РФ Игоря Краснова на должность генпрокурора вместо Чайки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что решение о кадровых изменениях было принято главой государства., воспользовавшегося своим правом.
Юрий Чайка
Вчера, 14:11
Биография Юрия Чайки
"Это решение президента. Президент внес кандидатуру - это его право как главы государства, и он реализовал это право... Что касается кандидатуры Игоря Краснова, то с его биографическими данными вы можете в том объеме, в котором они доступны, ознакомиться на ресурсах Следственного комитета", - сказал Песков в ответ на вопросы журналистов о том, сам ли Чайка захотел перейти на другую работу или ему это предложили, а также какие заслуги Краснова ценит Путин и чем именно он выделяется.
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Отставка генпрокурора Юрия ЧайкиИгорь КрасновСледственный комитет РФВладимир ПутинЮрий ЧайкаРоссияПолитика
Популярные комментарии
Ну как бы другая его должность должна называться зек, и находиться на нарах .
20 января, 14:15
freizdorf
113340012
Он должен был уйти еще в момент возникновения скандала с сыном! Но наш Президент всегда очень запаздывает с решениями. Ощущение, что Президент чего-то боится. Учиться надо у развитых стран, которые прошли долгий путь развития. Чиновники этих стран очень бояться скандалов, связанных с их персоной, по одной причине: отставка часто неминуема! Почему этим эффективным инструментом не хочет пользоваться наша власть, не понятно. Прокуратура сегодня - это не контролирующий орган! Прокуратура сегодня - безмолвная, бюрократическая организация, затаившаяся в тени верховной власти! Цель: только-бы ее не замечали! Ответы, которые я получала от Прокуратуры на свои жалобы, похожи на переписку бабушки с внучкой! Ответы без ответа! Речи, что это надзорный орган, не может быть априоре! Не МОЖЕТ быть во главе Прокуратуры России с пятном на репутации, не сумевший организовать работу ведомства до уровня его профессиональной принадлежности и предназначения!
20 января, 20:10
Наталья Громова
3112003
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