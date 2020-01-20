В Кремле назвали причину освобождения Чайки от должности

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Юрий Чайка освобожден от должности генерального прокурора России в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба Кремля.
"Юрий Чайка освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.
В понедельник президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру замглавы СК РФ Игоря Краснова на должность генпрокурора вместо Чайки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что решение о кадровых изменениях было принято главой государства., воспользовавшегося своим правом.
Вчера, 14:11Биография Юрия Чайки
"Это решение президента. Президент внес кандидатуру - это его право как главы государства, и он реализовал это право... Что касается кандидатуры Игоря Краснова, то с его биографическими данными вы можете в том объеме, в котором они доступны, ознакомиться на ресурсах Следственного комитета", - сказал Песков в ответ на вопросы журналистов о том, сам ли Чайка захотел перейти на другую работу или ему это предложили, а также какие заслуги Краснова ценит Путин и чем именно он выделяется.