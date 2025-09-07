https://ria.ru/20250907/putin-2040318188.html

Путин поздравил жителей Черкесска с 200-летием города

Путин поздравил жителей Черкесска с 200-летием города - РИА Новости, 07.09.2025

Путин поздравил жителей Черкесска с 200-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесии с 200-летием основания Черкесска, отметив, что город сыграл значимую роль в развитии... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T21:36:00+03:00

2025-09-07T21:36:00+03:00

2025-09-07T21:36:00+03:00

черкесск

северный кавказ

россия

владимир путин

юрий чайка

рашид темрезов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

ПЯТИГОРСК, 7 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесии с 200-летием основания Черкесска, отметив, что город сыграл значимую роль в развитии Северного Кавказа, поздравительную телеграмму зачитал полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка. "Поздравляю вас с двухсотлетием Черкесска, столицы Карачаево-Черкесской республики! Основанный на живописных берегах Кубани, город сыграл значимую роль в укреплении российской государственности, развитии Северного Кавказа. Ваши земляки внесли достойный вклад в летопись ратных и трудовых свершений Отечества", – говорится в телеграмме. Глава государства отметил, что в Черкесске работают крупные производства, учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта, обновляется транспортная и туристическая инфраструктура, а жители города славятся трудолюбием и гостеприимством. "Желаю вам успехов и всего наилучшего!" – добавил он. В воскресенье в Карачаево-Черкесии отмечается 200-летие со дня основания республиканской столицы – города Черкесска. По указу главы региона Рашида Темрезова 6 и 7 сентября были объявлены праздничными днями. В Черкесске проходит масштабная программа из более чем 25 мероприятий: выставки, спортивные соревнования, театрализованные представления, фестивали и праздничный концерт. Глава Карачаево-Черкесии Темрезов сообщил, что в честь праздника республику посетили президент Южной Осетии Алан Гаглоев, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.

https://ria.ru/20250520/cherkessk-2018083722.html

https://ria.ru/20250906/cherkessk-2040192491.html

черкесск

северный кавказ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черкесск, северный кавказ, россия, владимир путин, юрий чайка, рашид темрезов, общество