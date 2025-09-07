Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил жителей Черкесска с 200-летием города
21:36 07.09.2025
Путин поздравил жителей Черкесска с 200-летием города
Путин поздравил жителей Черкесска с 200-летием города
ПЯТИГОРСК, 7 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесии с 200-летием основания Черкесска, отметив, что город сыграл значимую роль в развитии Северного Кавказа, поздравительную телеграмму зачитал полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка. "Поздравляю вас с двухсотлетием Черкесска, столицы Карачаево-Черкесской республики! Основанный на живописных берегах Кубани, город сыграл значимую роль в укреплении российской государственности, развитии Северного Кавказа. Ваши земляки внесли достойный вклад в летопись ратных и трудовых свершений Отечества", – говорится в телеграмме. Глава государства отметил, что в Черкесске работают крупные производства, учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта, обновляется транспортная и туристическая инфраструктура, а жители города славятся трудолюбием и гостеприимством. "Желаю вам успехов и всего наилучшего!" – добавил он. В воскресенье в Карачаево-Черкесии отмечается 200-летие со дня основания республиканской столицы – города Черкесска. По указу главы региона Рашида Темрезова 6 и 7 сентября были объявлены праздничными днями. В Черкесске проходит масштабная программа из более чем 25 мероприятий: выставки, спортивные соревнования, театрализованные представления, фестивали и праздничный концерт. Глава Карачаево-Черкесии Темрезов сообщил, что в честь праздника республику посетили президент Южной Осетии Алан Гаглоев, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.
ПЯТИГОРСК, 7 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесии с 200-летием основания Черкесска, отметив, что город сыграл значимую роль в развитии Северного Кавказа, поздравительную телеграмму зачитал полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка.
"Поздравляю вас с двухсотлетием Черкесска, столицы Карачаево-Черкесской республики! Основанный на живописных берегах Кубани, город сыграл значимую роль в укреплении российской государственности, развитии Северного Кавказа. Ваши земляки внесли достойный вклад в летопись ратных и трудовых свершений Отечества", – говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что в Черкесске работают крупные производства, учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта, обновляется транспортная и туристическая инфраструктура, а жители города славятся трудолюбием и гостеприимством.
"Желаю вам успехов и всего наилучшего!" – добавил он.
В воскресенье в Карачаево-Черкесии отмечается 200-летие со дня основания республиканской столицы – города Черкесска. По указу главы региона Рашида Темрезова 6 и 7 сентября были объявлены праздничными днями. В Черкесске проходит масштабная программа из более чем 25 мероприятий: выставки, спортивные соревнования, театрализованные представления, фестивали и праздничный концерт.
Глава Карачаево-Черкесии Темрезов сообщил, что в честь праздника республику посетили президент Южной Осетии Алан Гаглоев, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.
