Дагестан уверенно движется вперед, считает Меликов

МАХАЧКАЛА, 6 мая – РИА Новости. Власти Дагестана в последние годы сосредоточились на решении десятилетиями копившихся проблем, и сегодня республика уверенно движется вперед, заявил бывший глава республики Сергей Меликов.
Четвертого апреля президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Меликова и назначил врио главы региона Федора Щукина, который был председателем Верховного суда республики. В среду полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка официально представил Щукина в качестве врио главы Дагестана.
"За эти годы многое удалось сделать. Мы стремились создать условия, при которых каждый человек в республике мог бы жить достойно. Особенно это касается тех, кто с честью выполняет свой долг в зоне специальной военной операции, кто уже вернулся домой, их близких и, конечно, семей погибших военнослужащих… Мы сосредоточились на решении десятилетиями копившихся инфраструктурных и социально-экономических проблем, которые особенно остро проявились в переломные годы", – сказал Меликов в ходе церемонии.
Он отметил, что все достижения – это итог совместной работы органов власти, федеральных структур, предпринимательского сообщества, духовенства, общественных организаций и жителей республики.
"Мы прошли через серьезные испытания, трагедии, чрезвычайные ситуации, потери, но именно в эти периоды мы становились сильнее, потому что были вместе. Несмотря на прошедшие природные катаклизмы, сегодня в республике есть прочная основа и уверенное движение вперед. Есть команда, есть проекты, есть потенциал", – добавил бывший глава региона.
Он рассказал, что воспринимал работу на посту главы Дагестана как огромную ответственность и старался оправдать доверие верховного главнокомандующего и народа республики.