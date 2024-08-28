Рейтинг@Mail.ru
Шойгу провел совещание по соцобеспечению участников спецоперации - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 28.08.2024 (обновлено: 14:26 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/soveschanie-1968976341.html
Шойгу провел совещание по соцобеспечению участников спецоперации
Шойгу провел совещание по соцобеспечению участников спецоперации - РИА Новости, 28.08.2024
Шойгу провел совещание по соцобеспечению участников спецоперации
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провёл во Владикавказе совещание с участием полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и главы Северной Осетии... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:23
2024-08-28T14:26
здоровье - общество
россия
владикавказ
скфо
сергей шойгу
юрий чайка
сергей меняйло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2fd9af52506457a2ea9a4373072c1c45.jpg
ВЛАДИКАВКАЗ, 28 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провёл во Владикавказе совещание с участием полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и главы Северной Осетии Сергея Меняйло по вопросам соцобеспечения участников спецоперации и дополнительным мерам, он заявил, что эти задачи должны решаться своевременно и в полном объёме. "Обеспечение безопасности остаётся одним из важнейших приоритетов, это стабильное функционирование Вооружённых Сил, их развитие, обеспечение современными видами техники, вооружения, специальной техники, поддержка наших бойцов, которые на фронте, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью, здоровьем для защиты интересов нашего государства", - сказал Шойгу на рабочем совещании с представителями Минобороны РФ и руководителей органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания. "При этом крайне важно своевременно и в полном объеме решать вопросы социальной защиты военнослужащих и их семей в целом. В особенности тех, кто получил ранение, и тем более семей погибших наших товарищей", - добавил секретарь Совбеза РФ. Он подчеркнул, что главной задачей всех ветвей власти является обеспечение интересов, а также законных политических, экономических и социальных прав граждан Российской Федерации. По его словам, для всех участников специальной военной операции, как для добровольцев, так и для кадровых военных, социальные гарантии должны быть одинаковыми вне зависимости от статуса, в котором человек выполнял боевые задачи и защищал отечество. Министерство обороны, а также фонд "Защитники отечества" в постоянном режиме решают эти вопросы, отметил Шойгу. Не остаются в стороне и органы власти на местном уровне и активно участвуют в этом процессе, принимают разнообразные меры поддержи и помощи, рассказал секретарь Совбеза РФ. "Наш долг - сделать всё возможное, создать необходимые условия, чтобы наши ребята, выполняющие боевые задачи в сложнейших условиях с постоянным риском для жизни, были обеспечены всем необходимым, получали достойную и своевременную оплату своего ратного труда, не волновались за быт и материальное обеспечение своих семей", - заключил Шойгу. По результатам совещания были выданы соответствующие поручения.
https://ria.ru/20240807/minoborony-1964738379.html
https://ria.ru/20240820/pravitelstvo-1967301566.html
россия
владикавказ
скфо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968848922_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_35654f3e0eefe59dadcbe9c69671dbe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, владикавказ, скфо, сергей шойгу, юрий чайка, сергей меняйло
Здоровье - Общество, Россия, Владикавказ, СКФО, Сергей Шойгу, Юрий Чайка, Сергей Меняйло
Шойгу провел совещание по соцобеспечению участников спецоперации

Шойгу обсудил с Чайкой и Меняйло вопросы соцобеспечения участников спецоперации

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел выездное совещание
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел выездное совещание - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел выездное совещание. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИКАВКАЗ, 28 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провёл во Владикавказе совещание с участием полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и главы Северной Осетии Сергея Меняйло по вопросам соцобеспечения участников спецоперации и дополнительным мерам, он заявил, что эти задачи должны решаться своевременно и в полном объёме.
"Обеспечение безопасности остаётся одним из важнейших приоритетов, это стабильное функционирование Вооружённых Сил, их развитие, обеспечение современными видами техники, вооружения, специальной техники, поддержка наших бойцов, которые на фронте, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью, здоровьем для защиты интересов нашего государства", - сказал Шойгу на рабочем совещании с представителями Минобороны РФ и руководителей органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Минобороны разрабатывает акты для реабилитации бойцов СВО с семьями
7 августа, 18:13
"При этом крайне важно своевременно и в полном объеме решать вопросы социальной защиты военнослужащих и их семей в целом. В особенности тех, кто получил ранение, и тем более семей погибших наших товарищей", - добавил секретарь Совбеза РФ.
Он подчеркнул, что главной задачей всех ветвей власти является обеспечение интересов, а также законных политических, экономических и социальных прав граждан Российской Федерации.
По его словам, для всех участников специальной военной операции, как для добровольцев, так и для кадровых военных, социальные гарантии должны быть одинаковыми вне зависимости от статуса, в котором человек выполнял боевые задачи и защищал отечество.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Правкомиссия одобрила проект о списании долгов участникам СВО
20 августа, 13:23
Министерство обороны, а также фонд "Защитники отечества" в постоянном режиме решают эти вопросы, отметил Шойгу. Не остаются в стороне и органы власти на местном уровне и активно участвуют в этом процессе, принимают разнообразные меры поддержи и помощи, рассказал секретарь Совбеза РФ.
"Наш долг - сделать всё возможное, создать необходимые условия, чтобы наши ребята, выполняющие боевые задачи в сложнейших условиях с постоянным риском для жизни, были обеспечены всем необходимым, получали достойную и своевременную оплату своего ратного труда, не волновались за быт и материальное обеспечение своих семей", - заключил Шойгу.
По результатам совещания были выданы соответствующие поручения.
Инфографика
 
Здоровье - ОбществоРоссияВладикавказСКФОСергей ШойгуЮрий ЧайкаСергей Меняйло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала