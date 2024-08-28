https://ria.ru/20240828/soveschanie-1968976341.html

Шойгу провел совещание по соцобеспечению участников спецоперации

Шойгу провел совещание по соцобеспечению участников спецоперации - РИА Новости, 28.08.2024

Шойгу провел совещание по соцобеспечению участников спецоперации

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провёл во Владикавказе совещание с участием полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и главы Северной Осетии... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:23

2024-08-28T14:23

2024-08-28T14:26

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ВЛАДИКАВКАЗ, 28 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провёл во Владикавказе совещание с участием полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и главы Северной Осетии Сергея Меняйло по вопросам соцобеспечения участников спецоперации и дополнительным мерам, он заявил, что эти задачи должны решаться своевременно и в полном объёме. "Обеспечение безопасности остаётся одним из важнейших приоритетов, это стабильное функционирование Вооружённых Сил, их развитие, обеспечение современными видами техники, вооружения, специальной техники, поддержка наших бойцов, которые на фронте, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью, здоровьем для защиты интересов нашего государства", - сказал Шойгу на рабочем совещании с представителями Минобороны РФ и руководителей органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания. "При этом крайне важно своевременно и в полном объеме решать вопросы социальной защиты военнослужащих и их семей в целом. В особенности тех, кто получил ранение, и тем более семей погибших наших товарищей", - добавил секретарь Совбеза РФ. Он подчеркнул, что главной задачей всех ветвей власти является обеспечение интересов, а также законных политических, экономических и социальных прав граждан Российской Федерации. По его словам, для всех участников специальной военной операции, как для добровольцев, так и для кадровых военных, социальные гарантии должны быть одинаковыми вне зависимости от статуса, в котором человек выполнял боевые задачи и защищал отечество. Министерство обороны, а также фонд "Защитники отечества" в постоянном режиме решают эти вопросы, отметил Шойгу. Не остаются в стороне и органы власти на местном уровне и активно участвуют в этом процессе, принимают разнообразные меры поддержи и помощи, рассказал секретарь Совбеза РФ. "Наш долг - сделать всё возможное, создать необходимые условия, чтобы наши ребята, выполняющие боевые задачи в сложнейших условиях с постоянным риском для жизни, были обеспечены всем необходимым, получали достойную и своевременную оплату своего ратного труда, не волновались за быт и материальное обеспечение своих семей", - заключил Шойгу. По результатам совещания были выданы соответствующие поручения.

https://ria.ru/20240807/minoborony-1964738379.html

https://ria.ru/20240820/pravitelstvo-1967301566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, владикавказ, скфо, сергей шойгу, юрий чайка, сергей меняйло