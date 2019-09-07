Биография Кирилла Серебренникова

Режиссер, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы, где состоялось заседание по уголовному делу "Седьмой студии". 17 июня 2019

Российский режиссер театра и кино Кирилл Семенович Серебренников родился 7 сентября 1969 года в Ростове-на-Дону в семье учительницы русского языка и литературы и врача-хирурга.

В 1992 году окончил факультет физики Ростовского государственного университета.

Будучи студентом, Серебренников занялся режиссурой – сначала в любительской студии "69", затем – на профессиональной сцене.

С 1994 года работал в театрах Ростова-на-Дону.

С 2000 года работает в Москве, где дебютировал в Центре драматургии и режиссуры спектаклем "Пластилин" по пьесе Василия Сигарева.

В 2002-2013 годах он поставил в Московском художественном театре имени А.П. Чехова спектакли "Терроризм" и "Изображая жертву" по пьесам братьев Пресняковых, "Мещане" по Максиму Горькому, "Лес" по Александру Островскому, "Господа Головлевы" по Михаилу Салтыкову-Щедрину, "Человек-подушка / The Pillowman" по Мартину Макдонаху, "Киже" по Юрию Тынянову, "Трехгрошовая опера" по Бертольду Брехту, "Зойкина квартира" по Михаилу Булгакову.

В других театрах он поставил спектакли "Откровенные полароидные снимки" по Марку Равенхиллу (филиал Театра имени А. С. Пушкина), "Сладкоголосая птица юности" по Теннеси Уильямсу, "Голая пионерка" по Михаилу Кононову и "Антоний и Клеопатра. Версия" по Уильяму Шекспиру (театр "Современник"), "Околоноля [gangsta fiction]" по Натану Дубовицкому (театр-студия под руководством Олега Табакова).

В Национальном театре Латвии в Риге осуществил постановки : "Мертвые души" по Николаю Гоголю, "Войцек" по Георгу Бюхнеру, "Сны Райниса" на музыку Екабса Ниманиса и "Ближний город" Марюса Ивашкявичюса.

В 2011 году Кирилл Серебренников дебютировал в Большом театре постановкой оперы "Золотой петушок" Николая Римского-Корсакова. В 2015 году совместно с Юрием Посоховым поставил балет "Герой нашего времени", выступив не только в качестве режиссера, но также и автора либретто, сценографа и художника по костюмам (совместно с Еленой Зайцевой). В 2017 году поставил балет "Нуреев" как автор либретто, режиссер и сценограф.

В 2011 году он создал проект "Платформа", где в 2011-2014 годах был художественным руководителем.

С августа 2012 года Кирилл Серебренников занимает пост художественного руководителя "Гоголь-центра". В театре он поставил спектакли "Мертвые души" по Николаю Гоголю, "Кому на Руси жить хорошо" Николая Некрасова, "Маленькие трагедии" по Александру Пушкину, "Метаморфозы" Овидия, "Обыкновенная история" по Александру Гончарову, "Сон в летнюю ночь" Уильяма Шекспира, "Ахматова. Поэма без героя" Анны Ахматовой, "(М)ученик" по Мариусу фон Майенбургу, "Машина Мюллер" по произведениям Хайнера Мюллера, "Идиоты" и "Кафка" по пьесам Валерия Печейкина. Он является автором спектакля "Барокко". В апреле 2019 года осуществил постановку концерта-посвящения "Наша Алла" к юбилею певицы Аллы Пугачевой.

В сентябре 2019 года в Гоголь-центре выйдет его премьерный спектакль "Палачи" Мартина Макдонаха. Во многих своих спектаклях Серебрянников выступал как художник и художник по костюмам.

В 2012 году Кирилл Серебренников выпустил актерско-режиссерский курс в Школе-студии МХАТ, на основе которого была создана "Седьмая студия", позже ставшая одним из резидентов "Гоголь-центра". С актерами студии поставил спектакли "Герой нашего времени" по Михаилу Лермонтову, "Отморозки" по Захару Прилепину, "Охота на Снарка" по Льюису Кэрроллу, "Метаморфозы" по Овидию (совместно с Давидом Бобе) и "Сон в летнюю ночь" по Уильяму Шекспиру.

На телевидении Кирилл Серебренников начал работать с 1991 года – сначала в телекомпании "Южный регион" (Ростов-на-Дону), потом в государственной компании Дон-ТР. Снял около 100 рекламных роликов, 11 видеоклипов, два документальных фильма, четыре телеспектакля, видеоартовскую картину, музыкальный телефильм, три многосерийных проекта. В 2006-2007 годах вел программу "Другое кино" на канале ТВ-3, в 2007 году – ведущий ток-шоу "Детали" на СТС.

В 1998 году Кирилл Серебренников дебютировал в кино . Как режиссер он снял фильмы: "Раздетые" (1998), "Ласточка" (1999), "Ростов-папа" (2001), "Дневник убийцы" (2002), "Постельные сцены" (2003), "Изображая жертву" (2006), "Юрьев день" (2008), "Измена" (2012), "Ученик" (2016), "Фонограф" (2016), "Этюд" (2016), "Лето" (2018) и документальный фильм "После лета" (2018).

Как актер исполнил роли Огарева в черной комедии "День учителя" (2012) и Танкиста в боевике "Хардкор" (2016).

Кирилл Серебренников – лауреат Национальной телевизионной премии "ТЭФИ" в номинации "Режиссура" (1999), лауреат молодежной премии "Триумф" (2001), премии Станиславского (2005), театральных премий "Чайка", "Хрустальная Турандот", премии Олега Табакова (2003, 2004, 2008, 2009, 2013). Он был удостоен премии "Золотая маска" (2018, 2019 ). Этой наградой были отмечены его спектакль "Отморозки" (2012) и балет "Нуреев" ( 2019 ).

В 2017 году он был удостоен премии "Европа – новая театральная реальность".

Отмечен призом Международной ассоциации деятелей хореографии Benois de la Danse за сценографию балета "Нуреев".

За кинематографические работы он был удостоен призов Российского фестиваля "Кинотавр" ( 2006, 2016 ).

В 2018 году Серебренников был назван "Человеком года" российской Ассоциацией театральных критиков Независимой премии им. Франсуа Шале, вручаемой в рамках Каннского кинофестиваля (программа "Особый взгляд").

В 2018 году Кирилл Серебренников получил степень командора французского ордена Искусств и литературы.

В 2017 году Кирилл Серебренников стал фигурантом уголовного дела , с августа 2017 года по апрель 2019 года режиссер находился под домашним арестом.

По версии следствия, Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов. По сообщению адвоката режиссера, по результатам независимой экспертизы, проведенной в 2019 году, на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов.

В настоящее время рассмотрение дела продолжается , режиссер и другие фигуранты находятся под подпиской о невыезде.