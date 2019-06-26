Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T00:46Z
https://ria.ru/20190626/1555886916.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/31/1555663136_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_5672c50936620189a91c099a746a9c43.jpg
РИА Новости

Биография Геннадия Зюганова

00:46
42
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "КПРФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (ЦК КПРФ), руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Андреевич Зюганов родился 26 июня 1944 года в селе Мымрино Знаменского района Орловской области в семье учителей.
В 1969 году окончил физико-математический факультет Орловского государственного педагогического института (ныне Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева), в 1980 году защитил кандидатскую диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС.
С 1957 года – член Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). Был первым секретарем райкома, горкома, обкома комсомола.
Трудовую деятельность начал сельским школьным учителем.
В 1963–1966 годах проходил службу в армии в специальной разведке группы советских войск в Германии.
В 1969–1970 годах Зюганов преподавал в Орловском государственном педагогическом институте на кафедре высшей математики.
С 1970 по 1978 год был депутатом Орловского городского и областного советов.
В 1974–1978 годах занимал должность секретаря, затем второго секретаря Орловского горкома КПСС.
В 1980–1983 годах работал заведующим отделом пропаганды Орловского обкома КПСС.
В 1983 году Геннадий Зюганов перешел на работу в ЦК КПСС. Занимался вопросами государственного строительства, гуманитарными и идеологическими проблемами.
В 1989–1990 годах занимал должность заместителя заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС.
В 1990 году Геннадий Зюганов был одним из инициаторов создания Коммунистической партии РСФСР. Был избран членом Политбюро, секретарем Центрального комитета КП РСФСР.
В декабре 1991 года он был включен в состав Координационного совета Российского общенародного союза.
В 1992 году Зюганов был избран председателем Координационного совета народно-патриотических сил России. Вошел в комитет Фронта национального спасения. Был членом инициативной группы по созыву восстановительного съезда Компартии России.
В 1993 году на II чрезвычайном съезде Геннадия Зюганова избрали председателем Центрального исполнительного комитета КПРФ. В 1995 году на III съезде КПРФ был избран председателем ЦК КПРФ. С тех пор несколько раз переизбирался на этот пост, в последний раз – 27 мая 2017 года.
В 2001 году Зюганов был избран председателем Совета Союза коммунистических партий – КПСС (добровольное международное общественное объединение коммунистических партий, действующих в государствах, образовавшихся на территории СССР). Занимает этот пост по настоящее время.
Геннадий Зюганов избирался депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого (1993-1995), второго (1996-1999), третьего (2000-2003), четвертого (2004-2007), пятого (2008-2011), шестого (2012-2016) и седьмого (с 2016 года – по настоящее время) созывов. Он является руководителем фракции КПРФ, членом комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Зюганов является членом Государственного совета Российской Федерации.
Он четыре раза баллотировался на пост президента РФ – в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах.
Представлял Россию в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Геннадий Зюганов – автор более 80 книг и монографий, изданных в России и за рубежом.
Доктор философских наук, имеет воинское звание полковник запаса.
Награжден многими орденами и медалями, лауреат Международной премии имени Шолохова.
Женат, есть сын и дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Генеральный директор АО Росгеология Роман Панов на Восточном экономическом форуме
Экс-главу "Росгеологии" Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
РИА
Новости
Ольга Наумова
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова ушла из компании
Биография Агриппины Вагановой
Специалист работает с документами
В Подмосковье упростят процедуру оформления документов на захоронения
Лента
новостей
На учениях в Крыму погибли два десантника
Вулкан Карымский
Эксперты Геофизической службы РАН обсудят сильные землетрясения на Камчатке
Международный военно-технический форум "Армия"
Сдача ЕГЭ
СМИ: в ЕГЭ планируют добавить задания, включающие поиск в интернете
Росрыболовство заявило о нехватке инспекторов рыбоохраны
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
Путин рассказал о востребованности формата побратимства
Народная артистка РСФСР Алла Покровская
Актрису Аллу Покровскую похоронят на Троекуровском кладбище
Хоровод во время народных гуляний
День дружбы и единения славян
Большинство городских жителей к концу 2024 г обеспечат питьевой водой
Роспотребнадзор уточнит показатели безопасности и качества питьевой воды
Народная артистка России Алла Борисовна Покровская
Прощание с Аллой Покровской состоится в МХТ им. Чехова
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Суд освободил арестованного после столкновений в Тбилиси гражданина Армении
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16На Кубе рассказали об укреплении отношений с Россией в оборонной сфере
11:14На МКАДе в ДТП с тремя машинами погиб человек
11:14Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
11:13Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
11:12Депутата Госдумы не пустили на Украину
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
11:03Суд в Перми оставил в силе приговор фигуранту дела о нападении на школу
11:02Следствие попросило арестовать московского отравителя
11:01Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
11:00Умер экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский
10:59СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
10:58Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
10:57Под Красноярском нашли мать ребенка, сидевшего два дня дома с трупом отца
10:54Родные жертв катастрофы Ту-154 откроют мемориал в Сочи
Лента новостейМолния