Биография Геннадия Зюганова

Руководитель фракции политической партии "КПРФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019

Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (ЦК КПРФ), руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Андреевич Зюганов родился 26 июня 1944 года в селе Мымрино Знаменского района Орловской области в семье учителей.

В 1969 году окончил физико-математический факультет Орловского государственного педагогического института (ныне Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева), в 1980 году защитил кандидатскую диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС.

С 1957 года – член Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). Был первым секретарем райкома, горкома, обкома комсомола.

Трудовую деятельность начал сельским школьным учителем.

В 1963–1966 годах проходил службу в армии в специальной разведке группы советских войск в Германии.

В 1969–1970 годах Зюганов преподавал в Орловском государственном педагогическом институте на кафедре высшей математики.

С 1970 по 1978 год был депутатом Орловского городского и областного советов.

В 1974–1978 годах занимал должность секретаря, затем второго секретаря Орловского горкома КПСС.

В 1980–1983 годах работал заведующим отделом пропаганды Орловского обкома КПСС.

В 1983 году Геннадий Зюганов перешел на работу в ЦК КПСС. Занимался вопросами государственного строительства, гуманитарными и идеологическими проблемами.

В 1989–1990 годах занимал должность заместителя заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС.

В 1990 году Геннадий Зюганов был одним из инициаторов создания Коммунистической партии РСФСР. Был избран членом Политбюро, секретарем Центрального комитета КП РСФСР.

В декабре 1991 года он был включен в состав Координационного совета Российского общенародного союза.

В 1992 году Зюганов был избран председателем Координационного совета народно-патриотических сил России. Вошел в комитет Фронта национального спасения. Был членом инициативной группы по созыву восстановительного съезда Компартии России.

В 1993 году на II чрезвычайном съезде Геннадия Зюганова избрали председателем Центрального исполнительного комитета КПРФ. В 1995 году на III съезде КПРФ был избран председателем ЦК КПРФ. С тех пор несколько раз переизбирался на этот пост, в последний раз – 27 мая 2017 года

В 2001 году Зюганов был избран председателем Совета Союза коммунистических партий – КПСС (добровольное международное общественное объединение коммунистических партий, действующих в государствах, образовавшихся на территории СССР). Занимает этот пост по настоящее время.

Геннадий Зюганов избирался депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого (1993-1995), второго (1996-1999), третьего (2000-2003), четвертого (2004-2007), пятого (2008-2011), шестого (2012-2016) и седьмого (с 2016 года – по настоящее время) созывов. Он является руководителем фракции КПРФ , членом комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Он четыре раза баллотировался на пост президента РФ – в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах.

Геннадий Зюганов – автор более 80 книг и монографий, изданных в России и за рубежом.

Доктор философских наук, имеет воинское звание полковник запаса.

Награжден многими орденами и медалями, лауреат Международной премии имени Шолохова.

Женат, есть сын и дочь.