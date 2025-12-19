Путин находится в прекрасной физической форме, заявил Зюганов

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что президент РФ Владимир Путин находится в прекрасной физической и интеллектуальной форме.
"Он производит хорошее впечатление, с точки зрения физической и интеллектуальной - в прекрасной форме. Отвечает уверенно, спокойно на вопрос... Сейчас полностью владеет обстановкой на фронте и уверенно отстаивает ту позицию, которая сформулирована Советом безопасности", - сказал Зюганов журналистам по итогам прямой линии "Итоги года с Владимиром Путиным".
Депутат также отметил тему демографии. По его словам, Путин в ходе прямой линии "включался во все детали" тех вопросов, которые ему задавали. Зюганов пригласил "Единую Россию" и весь Совет безопасности приехать в Совхоз имени Ленина, чтобы посмотреть, как демографический вопрос решен там за последние 20 лет: "Каждая вторая семья - многодетная".
"Он понимает, что без БРИКС и ШОС очень трудно противостоять тому олигархату, который собственно есть в Америке", - добавил депутат.
