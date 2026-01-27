https://ria.ru/20260127/proekt-2070613018.html
В Госдуму внесли проект о запрете делать ставки до 21 года
В Госдуму внесли проект о запрете делать ставки до 21 года - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
В Госдуму внесли проект о запрете делать ставки до 21 года
Депутаты ГД от партии КПРФ внесли в Думу законопроект о повышении возраста с 18 до 21 года, с которого можно делать ставки на спортивных мероприятиях, документ... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T17:55:00+03:00
2026-01-27T17:55:00+03:00
2026-01-27T17:55:00+03:00
геннадий зюганов
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154754/07/1547540751_560:12:2290:985_1920x0_80_0_0_bae11d5c8ff2b846f9a245bab54a72a4.jpg
https://ria.ru/20251226/turtsija-2064777562.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154754/07/1547540751_301:0:2181:1410_1920x0_80_0_0_bf471ed72649fa6bae027514f1371cf5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий зюганов, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), спорт
Геннадий Зюганов, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Спорт
В Госдуму внесли проект о запрете делать ставки до 21 года
В ГД внесли проект о запрете делать ставки на спортивных мероприятиях до 21 года
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Депутаты ГД от партии КПРФ внесли в Думу законопроект о повышении возраста с 18 до 21 года, с которого можно делать ставки на спортивных мероприятиях, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами проекта закона выступила группа депутатов ГД
от фракции КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым
.
"Настоящий законопроект не запрещает азартные игры, но делает первый шаг к их ограничению. Законопроект отменяет интерактивные ставки, являющиеся главным драйвером роста числа игроков и игорного бизнеса. Повышается возраст гражданина, обладающего правом делать ставки на спортивных мероприятиях с 18 лет до 21 года", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы отмечают, что норма вводится по той причине, что взрослый человек более взвешенно подходит к своим решениям, 18-летние люди, как правило еще являются учащимися и не обладают денежными средствами и имуществом, а в возрасте 21 год уже способны зарабатывать себе на жизнь.
Парламентарии также подчеркивают, что проект вводит запрет на рекламу азартных игр и рекламу ставок, которые является стимулятором безумных решений игроков, сайты, рекламирующие азартные игры, предлагается депутатами вносить в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора
.