В Госдуме предложили установить ставку для учителей не меньше двух МРОТ

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым предложили установить базовую ставку оплаты труда учителей на уровне не менее... РИА Новости, 05.12.2025
Зюганов предложил установить базовую ставку для учителей не меньше двух МРОТ
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым предложили установить базовую ставку оплаты труда учителей на уровне не менее двухкратного МРОТ.
Соответствующая инициатива направлена на получение заключения правительства Российской Федерации. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"Базовый оклад педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений не может быть ниже двухкратного минимального размера оплаты труда, установленного в субъекте Российской Федерации, при условии выработки установленной нормы рабочего времени (часов педагогической работы) за ставку заработной платы", - говорится в тексте законопроекта.
В беседе с РИА Новости соавтор законопроекта, депутат Госдумы Юрий Афонин
отметил, что сейчас оплата одной ставки не обеспечивает учителям достаточного уровня дохода. По его словам, учителя сталкиваются с "чудовищными перегрузками" и выгораниями, что ведёт к тому, что учителя уходят из профессии.
"Пора обратить внимание на людей, которые ежедневно несут ответственность не только за обучение, но и за воспитание наших детей, которые являются опорой развития нашего общества. Наша задача - вновь сделать профессию учителя престижной и популярной", - добавил парламентарий.