В Госдуму внесут проект о минимальной зарплате врачей

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесут в палату парламента законопроект об установлении базовой ставки зарплаты медицинских работников в размере не менее трех МРОТ, установленного в регионе, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проектом федерального закона предлагается внедрить правовую норму, в соответствии с которой базовая ставка заработной платы медицинских работников не может быть ниже трехкратного минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ), установленного в субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены и действуют медицинские и образовательные организации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.