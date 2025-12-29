Зюганов выступил за жесткий ответ на атаку Киева на резиденцию Путина

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил за оперативный и жесткий ответ на попытку атаки Киева на резиденцию президента РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА были уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США . Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. Лавров также заявил, что объекты для ответных ударов и время их нанесения ВС РФ определены.

"Меры должны быть предельно жесткие и оперативные. Тогда и будет результат", - заявил Зюганов журналистам в понедельник.

Он считает, что, "когда речь идет об атаке уже на резиденцию главы государства, верховного командующего, не надо испытывать судьбу, потому что наше благополучие зависит от системы управления внутри страны".

По его мнению, "здесь нужна целая сумма мер, которая позволила бы обезопасить страну". Политик отметил, "никто ни разу в истории не договорился с террористами".