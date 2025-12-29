Рейтинг@Mail.ru
Зюганов выступил за жесткий ответ на атаку Киева на резиденцию Путина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:40 29.12.2025
Зюганов выступил за жесткий ответ на атаку Киева на резиденцию Путина
Зюганов выступил за жесткий ответ на атаку Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 29.12.2025
Зюганов выступил за жесткий ответ на атаку Киева на резиденцию Путина
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил за оперативный и жесткий ответ на попытку атаки Киева на резиденцию президента РФ. РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
новгородская область
киев
сергей лавров
геннадий зюганов
владимир путин
кпрф
россия
новгородская область
киев
Зюганов выступил за жесткий ответ на атаку Киева на резиденцию Путина

Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил за оперативный и жесткий ответ на попытку атаки Киева на резиденцию президента РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА были уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена. Лавров также заявил, что объекты для ответных ударов и время их нанесения ВС РФ определены.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 20:26
"Меры должны быть предельно жесткие и оперативные. Тогда и будет результат", - заявил Зюганов журналистам в понедельник.
Он считает, что, "когда речь идет об атаке уже на резиденцию главы государства, верховного командующего, не надо испытывать судьбу, потому что наше благополучие зависит от системы управления внутри страны".
По его мнению, "здесь нужна целая сумма мер, которая позволила бы обезопасить страну". Политик отметил, "никто ни разу в истории не договорился с террористами".
По его словам, "время атаки выбрано абсолютно не случайно" на фоне наметившегося прогресса в переговорах, когда можно было уже подойти к решению этой проблемы.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Картаполов назвал атаку на резиденцию Путина агонией киевского режима
Вчера, 20:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовгородская областьКиевСергей ЛавровГеннадий ЗюгановВладимир ПутинКПРФ
 
 
