Путин может встретиться с лидерами фракций Госдумы

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг может встретиться с лидерами фракций Госдумы. О возможной встрече Путина с парламентариями ранее сообщил глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь отмечал, что на встрече с президентом РФ ее участники могли бы обсудить итоги единого дня голосования-2025. В Единый день голосования, состоявшийся с 12 по 14 сентября, прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование в 2025 году применялось в 24 субъектах РФ. В Москве в ЕДГ-2025 были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов. Планы на осеннюю сессию Традиционно на встречах с лидерами фракций Путин обсуждает и планы на будущее. Госдума 16 сентября провела первое пленарное заседание осенней сессии, которая продлится до конца декабря. Как сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, в законотворческом портфеле Госдумы сейчас находится 1174 законопроекта, из которых 921 - на стадии предварительного рассмотрения. Одним из ключевых приоритетов Госдумы является поддержка участников специальной военной операции. По словам спикера Госдумы, на эту тему сейчас на рассмотрении находятся 27 законопроектов. Кроме того, в ближайшее время Госдума продолжит законодательную работу по защите граждан от мошенников. Основу депутатской работы в ходе осенней сессии также составит тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией. Депутаты будут работать над вопросами защиты суверенитета России, продовольственной безопасности, поддержки матерей и детей, повышения производительности труда, экологии, искусственного интеллекта. Проект бюджета РФ Одним из ключевых событий осенней сессии нижней палаты парламента является рассмотрение проекта федерального бюджета РФ. Правительство РФ планирует внести в Госдуму проект о бюджете РФ на 2026 и плановые 2027-2028 годы до 1 октября, депутаты уже подготовились к его рассмотрению, сообщал Володин. Главный финансовый документ страны нацелен на решение стратегических задач, включая повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепление обороноспособности государства, сообщал Путин. При этом, отмечал президент, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависят от положения дел в экономике России. В связи с этим на совещании по экономическим вопросам 15 сентября Путин предложил обсудить вопросы повышения качества отечественной экономики, борьбу с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов, что не только создает прозрачные условия для развития бизнеса, но и позволяет получить дополнительные доходы бюджета. Главная задача парламента Путин во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в июле отмечал, что у Госдумы большой и значимый задел на осеннюю сессию. Президент выразил уверенность, что работа будет продолжаться интенсивно и с качеством. Главная задача всех ветвей власти, в том числе парламента, заключается в обеспечении интересов граждан России, сказал Путин на встрече с Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в августе 2024-го года. По его словам, нормотворческая, законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики России, на базе которой должны решаться и социальные вопросы. В переломные моменты истории нужно принимать взвешенные сбалансированные решения, но принимать их нужно быстро, подчеркивал Путин на встрече с лидерами фракций в 2023 году. Как подчеркивал президент, это требует и высокого уровня профессионализма, и напряженности в работе.

