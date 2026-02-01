Рейтинг@Mail.ru
17:40 01.02.2026
Жириновский упоминается в материалах по делу Эпштейна
Жириновский упоминается в материалах по делу Эпштейна
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский упоминается в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив новые... РИА Новости, 01.02.2026
в мире, сша, джеффри эпштейн, владимир жириновский
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Владимир Жириновский
Жириновский упоминается в материалах по делу Эпштейна

РИА Новости: Жириновский упоминается в материалах по делу Эпштейна

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Владимир Жириновский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский упоминается в материалах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив новые документы, опубликованные минюстом США.
Как следует из обнародованных документов, осужденный за сексуальные преступления финансист получал по электронной почте тексты газетных статей, некоторые из которых были посвящены российской политике. Имя Жириновского упоминается как минимум в двух статьях, которые мог читать Эпштейн.
Помимо покойного лидера ЛДПР, в одной из статей также упоминались глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
В пятницу заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
