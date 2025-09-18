Рейтинг@Mail.ru
Зюганов рассказал Путину о новом сорте пшеницы "Зюгановка"
18.09.2025
Зюганов рассказал Путину о новом сорте пшеницы "Зюгановка"
Зюганов рассказал Путину о новом сорте пшеницы "Зюгановка"
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новом сорте пшеницы "Зюгановка". "Можете меня поздравить, мы там вырастили пшеницу, назвали ее к моему удовольствию "Зюгановка". Она в этом году дала мировой рекорд. Даже трудно вообразить, 185 центнеров с гектара", - сказал он на встрече лидеров фракций Госдумы с Путиным.
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новом сорте пшеницы "Зюгановка".
"Можете меня поздравить, мы там вырастили пшеницу, назвали ее к моему удовольствию "Зюгановка". Она в этом году дала мировой рекорд. Даже трудно вообразить, 185 центнеров с гектара", - сказал он на встрече лидеров фракций Госдумы с Путиным.
Уборочная кампания на Кубани - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Россия собрала порядка 114 миллионов тонн зерновых
