Зюганов рассказал Путину о новом сорте пшеницы "Зюгановка" - РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:19:00+03:00
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новом сорте пшеницы "Зюгановка". "Можете меня поздравить, мы там вырастили пшеницу, назвали ее к моему удовольствию "Зюгановка". Она в этом году дала мировой рекорд. Даже трудно вообразить, 185 центнеров с гектара", - сказал он на встрече лидеров фракций Госдумы с Путиным.
