Путин показал пример общения со страной на прямой линии, заявил Зюганов

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент РФ Владимир Путин показал пример общения со страной во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Путин 19 декабря проводил итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Глава государства в прямом эфире подводил итоги уходящего года и отвечал на вопросы журналистов и обращения россиян.

"Владимир Владимирович, вы за последнюю неделю, похоже, всем нам показали пример общения со страной. Прямая линия четыре с половиной часа, 3 миллиона вопросов", - сказал он в ходе заседания Государственного совета.

Зюганов добавил, что ему очень понравился ответ Путина о том, как он видит будущее России