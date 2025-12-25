Рейтинг@Mail.ru
Путин показал пример общения со страной на прямой линии, заявил Зюганов
25.12.2025
16:15 25.12.2025
Путин показал пример общения со страной на прямой линии, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент РФ Владимир Путин показал пример общения со страной во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 25.12.2025
россия
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент РФ Владимир Путин показал пример общения со страной во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин 19 декабря проводил итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Глава государства в прямом эфире подводил итоги уходящего года и отвечал на вопросы журналистов и обращения россиян.
"Владимир Владимирович, вы за последнюю неделю, похоже, всем нам показали пример общения со страной. Прямая линия четыре с половиной часа, 3 миллиона вопросов", - сказал он в ходе заседания Государственного совета.
Зюганов добавил, что ему очень понравился ответ Путина о том, как он видит будущее России.
"Мне очень понравилось, что вы начали с того, что будущее общество - это общество высокообразованных и культурных людей", - отметил депутат.
